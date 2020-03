HTC lance un routeur qui vous permet d’exécuter un nœud Bitcoin complet

Après le lancement de deux téléphones orientés crypto-monnaie, le HTC Exodus 1 et l’Exodus 1s, la société étend la série avec un tout nouvel appareil: un routeur 5G ou un routeur qui peut exécuter un nœud Bitcoin complet.

Appelé hub HTC Exodus 5G, le routeur fonctionne sur Android et offre une connectivité 5G pour les appareils domestiques des utilisateurs, avec un grand accent sur la confidentialité. Cela inclut la prise en charge des applications de confidentialité dans un réseau privé virtuel ou VPN décentralisé, un bloqueur de publicité incognito et le service de messagerie privée ProtonMail. On suppose qu’il existe d’autres fonctionnalités de confidentialité, mais HTC n’a pas partagé les détails.

Côté crypto-monnaie, le hub Exodus 5G prend en charge le logiciel HTC Zion Vault, ce qui signifie que est capable d’exécuter un nœud bitcoin complet. Il offre également certaines fonctionnalités de sécurité avec des crypto-monnaies très utiles, telles que la récupération sociale des clés privées de crypto-monnaie, et un coffre-fort pour les actifs cryptographiques, y compris le bitcoin (BTC) et l’éther (ETH), la binance coin (BNB), le litecoin (LTC) et stellaire (XLM), en plus de la prise en charge des jetons ERC-20 et ERC-721.

La possibilité d’exécuter un nœud Bitcoin complet peut ne pas être intéressante pour la plupart des utilisateurs, mais elle est importante dans l’écosystème de la crypto-monnaie, car elle contribue à décentraliser le réseau. L’exécution d’un nœud complet génère beaucoup de trafic, donc l’utilisation d’un routeur 5G est probablement une meilleure option que l’utilisation des téléphones HTC Exodus, qui partagent cette même capacité.

Visuellement, le hub HTC Exodus 5G Cela ressemble beaucoup à un appareil domestique intelligent, avec un grand écran couleur à l’avant. Dans les images de presse qui ont été vues, l’écran montre les prix des crypto-monnaies populaires, bien qu’il soit très probable que cela puisse être personnalisé.

Les documents de presse que HTC avait initialement envoyés étaient un peu ambigus, alors la société a été invitée à partager plus de détails. En réponse, ils ont indiqué que l’appareil avait un microphone, deux haut-parleurs et était compatible avec Google Assistant (assistant virtuel Google).

L’appareil est similaire à un smartphone, avec un écran haute définition de 5 pouces, un processeur Qualcomm Snapdragon 855, 4/32 Go de mémoire, un emplacement microSD, un emplacement pour carte nano SIM, un port Ethernet Gigabit et un Batterie 7,660 mAh Il peut lire divers formats audio et vidéo, il peut donc également fonctionner comme un appareil de divertissement à domicile. En ce qui concerne le logiciel, HTC Exodus 5G fonctionne sous Android 9.0.

Le hub HTC Exodus 5G sera disponible au deuxième trimestre 2020. Le prix n’a pas encore été annoncé. On ne sait pas non plus si les clients peuvent l’acheter avec des crypto-monnaies, comme ce fut le cas avec les deux téléphones Exodus.

Version traduite de l’article de Stan Schroeder publié dans Mashable.