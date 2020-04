HTC va lancer une application d’extraction de crypto-monnaie sur les téléphones mobiles

Faits saillants:

L’exploitation se fera avec l’application DeMiner, qui sera disponible en 2020.

HTC a choisi de commencer par l’exploitation minière mono en raison de sa capacité à résister à la centralisation.

Le fabricant de téléphones mobiles HTC, qui s’intéresse vivement à l’application de la technologie basée sur la blockchain aux téléphones mobiles, a maintenant décidé de se lancer dans le domaine de l’extraction de crypto-monnaie.

Par le biais de HTC Exodus, son téléphone phare basé sur la blockchain, la société s’est associée à Mida Labs pour introduire pour la première fois l’exploitation de crypto-monnaie dans l’environnement du téléphone mobile. La L’application DeMiner, développée par Midas Labs, sera disponible en téléchargement au deuxième trimestre 2020.

La préoccupation immédiate est que la notion d’exploitation de crypto-monnaies met en évidence des problèmes tels que la puissance de calcul élevée et la consommation d’énergie. Cependant, HTC et Midas Labs affirment qu’ils ont rendu les appareils mobiles économes en énergie en utilisant la crypto-monnaie axée sur la confidentialité, monero (XMR).

L’application DeMiner serait comparable aux ordinateurs de bureau ordinaires, en termes de capacité de taux de hachage, bien que sa consommation d’énergie pour une telle puissance de calcul soit beaucoup plus faible. Cela permet, pour la première fois, que les appareils mobiles soient considérés comme adaptés à l’extraction de crypto-monnaie (lorsqu’ils sont connectés).

De cette manière, Midas Labs permettra aux utilisateurs d’EXODUS 1S d’extraire au moins 0,0038 USD par jour en XMR, en moyenne, tandis que le coût de l’électricité sera inférieur à 50% de ce montant.

Apporter l’extraction de crypto-monnaie aux mobiles

L’idée traditionnelle de l’extraction de crypto-monnaies évoque des images de GPU puissants ou de puces ASIC, un matériel massif conçu dans le but exprès de résoudre de telles équations. L’exploitation sur un téléphone portable semble aller à contre-courant.

Cependant, Phil Chen, directeur de la décentralisation chez HTC, a déclaré que le bitcoin et les téléphones mobiles ce sont les inventions technologiques les plus importantes et les plus impressionnantes de ces derniers temps.

«J’ai la chance de participer à l’avant-garde des deux technologies. Ce qui motive notre décision concernant ces technologies, ce sont nos valeurs, en particulier la question de savoir comment nous pouvons soutenir la décentralisation et créer un système monétaire plus inclusif “, a-t-il déclaré.

Il a ajouté que «l’extraction de crypto-monnaie mobile est un sujet de recherche important pour le développement de réseaux de crypto-monnaie sécurisés. En ce sens, il signale qu’en 2020 le nombre de téléphones portables utilisés est proche de 3,5 milliards. Par conséquent, il pense que son application d’exploration de données aiderait à décentraliser et à mieux distribuer le taux de hachage et la puissance de calcul de ces réseaux de crypto-monnaie. “

Pour Phil Chen monero, il s’agit d’une expérience importante et clé, car elle utilise l’algorithme «Random X», adapté aux calculs basés sur le processeur. L’utilisation de cet algorithme nous permet de lutter contre certaines des forces centralisatrices qui créent des pools de minage dans Bitcoin ».

Il ajoute que le développement mature des logiciels mobiles d’économie d’énergie, par opposition aux ordinateurs portables ou de bureau gourmands en électricité, amplifie la rentabilité de l’exploitation minière mobile.

Chez HTC, notre position est d’utiliser les téléphones mobiles pour décentraliser davantage l’extraction de crypto-monnaie. Le téléphone mobile est devenu le principal appareil des gens, et rendre l’exploitation minière accessible à tous donne du pouvoir aux gens. En d’autres termes, la question n’est pas de savoir si nous devons utiliser un ASIC ou un CPU. La question est de savoir comment décentraliser et sécuriser davantage un système monétaire plus inclusif.

Phil Chen, directeur de la décentralisation chez HTC

Pour sa part, Jri Lee, fondateur et PDG de Midas Labs et professeur à la National Taiwan University, fait écho aux réflexions de Chen sur la décentralisation.

L’extraction de crypto-monnaie ne devrait jamais être limitée aux fermes minières centralisées ou aux mineurs géants. L’exploitation minière sur des appareils mobiles ou personnels est parfaitement conforme à l’esprit central de la blockchain. » Rappelez-vous également qu’aujourd’hui, les crypto-monnaies les plus valorisées sont toujours basées sur la preuve de travail (PoW). “Cela signifie que l’exploitation minière est la partie indispensable de ces crypto-monnaies”, a-t-il déclaré.

Il considère en outre que L’exploitation de téléphones portables ajoutera plus de décentralisation, car cela augmentera la sécurité des réseaux de crypto-monnaie. “Si nous aidons à sécuriser les réseaux, tous les utilisateurs de crypto-monnaies en bénéficieraient”, a-t-il déclaré.

Nous devons également garder à l’esprit qu’il existe des milliards de smartphones dans le monde. En utilisant monero comme exemple, le taux de hachage mobile pourrait facilement dépasser le taux de hachage existant si seulement 1% des smartphones exploitent. Amener l’exploitation minière sur les mobiles est une étape très importante pour la blockchain.

Jri Lee, fondateur et PDG de Midas Labs

Préoccupations de Monero

Monero est la crypto-monnaie choisie par HTC pour commencer ce voyage vers une plus grande décentralisation des crypto-monnaies grâce à l’exploitation minière sur les appareils mobiles. C’est une pièce qui présente un peu de controverse.

Étant axé sur la confidentialité, XMR est souvent utilisé dans des environnements considérés comme illégaux. Anonymat ajouté à XMR fait frotter la crypto-monnaie contre les régulateurs et générer des réactions négatives en entreprise.

BitBay, établie en Estonie, a annoncé qu’il cesserait de négocier monero à partir de février en raison de préoccupations réglementaires concernant son utilisation potentielle pour le blanchiment d’argent. Cela a été suivi de sa retraite de la maison d’échange OKEx. Coinbase au Royaume-Uni a également rejeté le zcash, une crypto-monnaie également orientée vers la confidentialité.

Pour Chen, les problèmes avec les aspects de confidentialité de la crypto-monnaie ne devraient pas affecter sa capacité technique à être minée sur les téléphones mobiles. “Tout problème avec la confidentialité de monero n’affecte pas sa capacité technique à être sapée dans ce projet important et innovant.”

Dans une perspective plus large, le problème concerne les institutions financières et les banques, car ce sont elles qui nécessitent l’application de mesures anti-blanchiment et connaissent votre client (AML et KYC, respectivement), en plus d’autres réglementations.

Phil Chen, directeur de la décentralisation chez HTC

«La distinction à faire est que nous devons réglementer les personnes et les entreprises. Nous ne devons pas nous leurrer en pensant que l’argent devrait devenir une propriété titrée. Cette expérience a déjà été réalisée il y a des centaines d’années “, a-t-il conclu.

Version traduite de l’article de Darryn Pollock, publiée sur Forbes.