Huawei n’est pas autorisé à utiliser Google Maps sur ses téléphones, c’est donc ce qu’il utilisera à la place – .

Les cartes sont évidemment l’une des principales applications sur lesquelles l’utilisateur moyen d’un smartphone s’appuie, non seulement pour l’aider à naviguer du point A au point B, mais aussi pour puiser dans une mine d’informations sur les lieux qui l’entourent. Google et Apple ont développé les applications de cartographie les plus en vue, avec une multitude de fonctionnalités non cartographiques entre elles qui incluent des profils détaillés et des informations de contact pour les entreprises à proximité. Les fans de Google Maps sont probablement les plus intenses dans leur soutien à l’offre de Google, et à juste titre – selon moi et beaucoup de gens, c’est le produit de cartographie supérieur, qui se trouve également être l’une des nombreuses raisons pour lesquelles l’avenir est si sombre en ce moment pour Huawei. C’est, bien sûr, le géant chinois des smartphones qui ne peut pas obtenir une version sous licence d’Android pour ses nouveaux combinés, ainsi que l’interdiction de mettre des services Google sur eux.

Certains acteurs du secteur de la technologie ont le sentiment que les téléphones Huawei seront DOA en dehors de la Chine sans les services Google et la possibilité pour les utilisateurs d’accéder au Google Play Store. La société travaille dur pour déterminer, sans jeu de mots, à quoi ressemblera son avenir post-Google – et cela implique en partie un accord récemment signalé que Huawei a conclu avec une société de cartographie néerlandaise qui servira de base à Huawei. alternative à Google Maps.

. a rapporté ces derniers jours que Huawei et la société néerlandaise TomTom ont conclu un accord «il y a quelque temps» pour mettre des cartes TomTom sur les téléphones Huawei – un accord qui n’a été signalé que pour la première fois à la fin de la semaine dernière. Selon ce rapport, Huawei s’appuiera sur les cartes de TomTom ainsi que ses outils de navigation et les données liées au trafic pour créer des applications pour ses téléphones.

Tout cela découle du fait que le président Trump a effectivement mis Huawei sur liste noire l’année dernière pour des raisons de sécurité nationale, ce qui signifiait notamment que des entreprises américaines comme Google ne pouvaient plus travailler avec l’entreprise.

Quoi qu’il en soit, il reste à voir dans quelle mesure les smartphones de l’entreprise seront viables en dehors de la Chine. La société travaille sur un remplacement pour Android, appelé Harmony, et le produit basé sur TomTom serait encore un autre service de type Google qui n’est pas, en fait, Google.

Source de l’image: ROMAN PILIPEY / EPA-EFE / Shutterstock

.