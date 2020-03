Hugo Boss Uniqlo Jo Malone Space NK arrive à Battersea Power Station

Un CGI de l’espace commercial et de loisirs du Turbine Hall A.

// Battersea Power Station dévoile sa première vague de signatures de détaillants avant le lancement en 2021

// Hugo Boss, Uniqlo, Jo Malone, Space NK, Mac Cosmetics, Kiehl’s, Watches of Switzerland & Finlay & Co ouvriront leurs portes une fois le complexe ouvert

// Plus de 45% des espaces commerciaux et de loisirs de Battersea Power Station échangés ou sous offre

Battersea Power Station a annoncé la première vague de détaillants britanniques et internationaux qui ouvriront leurs portes dans l’emblématique bâtiment classé Grade II * lors de son lancement en 2021.

Il s’agit notamment de Hugo Boss, Uniqlo, Jo Malone, Space NK, Mac Cosmetics, Kiehl’s, Watches of Switzerland, la marque de lunettes émergente Finlay & Co et le détaillant malaisien d’articles en étain Royal Selangor.

Les détaillants s’installeront dans les deux turbines de la centrale électrique, alors que le bâtiment emblématique continue de subir son immense réaménagement de 9 milliards de livres sterling.

LIRE LA SUITE: Prochainement: la transformation de 9 milliards de livres sterling de Battersea Power Station

Turbine Hall A, qui a été construit dans les années 1930 et conserve des détails Art déco, abriterait la collection premium de marques tandis que Turbine Hall B, construit dans les années 1950 avec un aspect et une sensation brutalistes, rassemblerait un mélange de plus jeunes et plus diverses marques.

L’opérateur derrière Olympic Studios et The Cinema at Selfridges, Archlight Cinema, ouvrira également son deuxième site à Battersea Power Station.

Ces nouvelles locations font suite à l’annonce récente que le BXR London du champion du monde de boxe Anthony Joshua ouvrira également à Battersea Power Station, dans le cadre de l’expansion de la marque après le gymnase BXR d’origine à Marylebone.

En plus de la maison Battersea Power House, une collection d’espaces événementiels en partenariat avec Camm & Hooper, l’une des cheminées nordiques emblématiques de la centrale électrique aura un ascenseur en verre géant installé pour offrir aux visiteurs une vue à 360 degrés de Londres depuis le sommet .

Une fois ouverte, Battersea Power Station abritera plus d’une centaine de marques de vente au détail, de produits alimentaires et de loisirs qui compléteront la multitude de magasins et de restaurants déjà ouverts à Circus West Village, le premier chapitre du réaménagement.

Les développeurs ont déclaré qu’environ 70% de l’espace commercial total dans le complexe de la centrale électrique est désormais loué, ajoutant que plus de 45% de l’espace de vente au détail et de loisirs échangé ou sous offre.

Une extension de la ligne Nord et une nouvelle station de métro de la zone 1 par Transport for London – qui devrait également ouvrir ses portes en 2021 – et un quai de ferry pour Thames Clippers relieront également Battersea Power Station au reste de Londres.

Une fois entièrement ouvert, le complexe devrait devenir la troisième plus grande destination commerciale du centre de Londres, fournir plus de 17 000 emplois et attirer des dizaines de millions de visiteurs par an.

On estime que lorsque le projet dans son ensemble – c’est-à-dire la centrale ainsi que ses environs – sera complètement achevé d’ici 2028, 9 milliards de livres sterling auraient été dépensés pour financer sa construction et sa régénération.

La toute première phase du réaménagement, Circus West Village, a ouvert ses portes en 2017 et est maintenant un carrefour de restaurants, cafés, bars et offres de loisirs comme le The Turbine Theatre et le premier cinéma Archlight.

Environ 1000 résidents vivent déjà dans Circus West Village et les développeurs disent que plus de trois millions de personnes ont visité la région au cours de la dernière année seulement.

La centrale électrique de Battersea est gérée par le BPSDC mais appartient à un consortium d’investisseurs malaisiens composé de Sime Darby Property, de SP Setia et du Employees ‘Provident Fund.

Le consortium a acquis le site en 2012 pour 400 millions de livres sterling et le projet actuel de le régénérer est le septième depuis que la chaufferie est devenue froide dans les années 80.

“Nous entrons dans 2020 avec un très solide portefeuille de marques de vente au détail et de loisirs qui ont l’intention de faire de la centrale électrique leur maison, que nous annoncerons au cours de l’année alors que nous commencerons à décompter les jours jusqu’à l’ouverture de ce monument historique en 2021, », A déclaré le directeur général de BPSDC, Simon Murphy.

Sam Cotton, responsable de la location-vente au détail à BPSDC, a déclaré: «Nous avons une opportunité sans précédent de créer quelque chose de vraiment spécial dans les murs de Battersea Power Station.

«Nous nous efforçons de nous associer à des marques à succès des quatre coins du monde et de garantir un mélange diversifié qui satisfera les goûts de tous nos visiteurs et créera un écosystème commercial dynamique.

«Le mélange éclectique de noms établis et émergents s’inspirera du célèbre décor de la centrale électrique pour créer une expérience inégalée pour tous ceux qui le visiteront.

“Les dernières technologies, conceptions et innovations seront réunies et mariées avec l’histoire et le patrimoine de ce bâtiment emblématique, pour créer quelque chose de vraiment unique.”

La centrale électrique de Battersea, classée au patrimoine, a été déclassée en 1983 après environ 50 ans de fourniture d’électricité à Londres.

Bien qu’il soit resté en sommeil et inutilisé depuis lors, le bâtiment est un point de repère emblématique le long de la rivière de Londres et a fait des apparitions sur la couverture de l’album Pink Floyd Animals et dans des émissions de télévision et des films tels que Doctor Who, Sherlock et Batman: The Dark Knight .

Cliquez ici pour vous inscrire à la newsletter gratuite quotidienne de Retail Gazette