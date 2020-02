Huit exemples efficaces de formulaires d’inscription par e-mail – Econsultancy

Le courrier électronique reste l’un des canaux de marketing les plus efficaces et les plus populaires.

Selon le recensement de l’industrie du marketing par courrier électronique d’Econsultancy en 2019, 73% des spécialistes du marketing côté client classent le canal comme excellent pour le retour sur investissement – supérieur au référencement et à la recherche payante.

Mais bien que le marketing par e-mail reste l’un des meilleurs moyens d’atteindre et d’engager les clients, le problème pour la plupart des marques est toujours d’amener les gens à s’inscrire en premier lieu.

Alors, qu’est-ce qui donne exactement envie à quelqu’un de s’inscrire à un e-mail ou à une newsletter de la marque? Voici quelques-uns des meilleurs exemples de grandes marques incitant les clients à transmettre leurs données sucrées.