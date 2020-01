Huit façons pour les hôtels d’augmenter les réservations directes – Econsultancy

Les agents de voyages en ligne (OTA) facilitent la recherche et la réservation de lieux de séjour par les voyageurs et représentent désormais plus de la moitié des réservations brutes dans les hôtels et les fournisseurs d’hébergement américains tels que les auberges et les chambres d’hôtes.

Bien sûr, il y a des inconvénients aux OTA pour les hôtels. En plus de la marge qu’ils perdent lorsque les réservations sont effectuées par le biais d’OTA, les hôtels perdent le contrôle des éléments clés de l’expérience client – éléments sur lesquels ils auraient normalement la possibilité de se différencier.

Heureusement, les hôtels disposent d’un certain nombre d’outils pour augmenter les réservations directes. En voici huit.

1. Fournir une fonctionnalité de réservation en ligne

Inutile de dire que les hôtels ont réellement besoin d’offrir une fonctionnalité de réservation en ligne s’ils souhaitent qu’un grand nombre de voyageurs réservent directement.

Mais sur le marché concurrentiel d’aujourd’hui, le simple fait d’offrir cette fonctionnalité ne suffira pas. Un bon site Web qui offre une expérience de réservation de haute qualité est nécessaire.

2. Offrez une garantie de prix de réservation directe

Bien que les OTA puissent être très pratiques pour les voyageurs, le nombre d’options peut rendre difficile pour les voyageurs de s’assurer qu’ils obtiennent les meilleurs tarifs lorsqu’ils réservent un hôtel. Pour résoudre ce problème et encourager les réservations directes, les hôtels peuvent offrir une garantie de prix de réservation directe en vertu de laquelle ils acceptent de correspondre à un tarif inférieur offert par un tiers, tel qu’un OTA, dans un délai spécifié après qu’un client a effectué une réservation directe.

Certains opérateurs vont même au-delà de la simple mise en correspondance des prix. Par exemple, IHG offre cinq fois plus de points de récompense, jusqu’à 40 000 points, aux clients qui trouvent un prix inférieur dans les 24 heures suivant une réservation directe.

3. Participez au marketing direct après vérification

Les hôtels collectent généralement les informations de contact des clients, telles que l’adresse e-mail, auprès des OTA ou des clients eux-mêmes. Après le départ, ces informations peuvent être utilisées pour envoyer des communications de suivi qui encouragent les réservations directes. Les e-mails avec des offres, telles que des remises et des forfaits spéciaux, peuvent être particulièrement efficaces, mais au minimum, les hôtels doivent noter les avantages de la réservation directe, comme une garantie de prix.

4. Lancer un programme de fidélité

L’un des moyens les plus efficaces de générer des réservations directes consiste à utiliser des programmes de fidélité qui récompensent les clients pour leurs séjours. Cela est particulièrement vrai pour les hôtels populaires auprès des voyageurs d’affaires, comme Hilton, qui a réussi à augmenter ses réservations directes en ligne trois fois plus rapidement que les autres canaux.

Bien sûr, les programmes de fidélité ne sont pas toujours viables. Les grandes et moyennes chaînes d’hôtels ont généralement une capacité bien plus grande à créer des programmes de fidélisation attrayants que les petits opérateurs, mais même les plus petits opérateurs devraient explorer comment reconnaître et récompenser les clients réguliers même s’ils ne mettent pas en place un programme de fidélité complet.

5. Profitez des opportunités de marketing sur site

Les hôtels ont des opportunités uniques de se commercialiser car leurs clients sont captifs sur leurs sites pendant de longues périodes. Bien qu’une expérience de haute qualité soit de toute évidence le meilleur type de marketing pour stimuler les affaires répétées, les hôtels peuvent profiter du temps qu’ils ont avec leurs clients pour promouvoir de futures réservations directes.

Cela peut se faire de différentes manières. Par exemple, la signalisation, des dépliants et des cartes postales faisant la promotion des réservations directes. Le personnel peut également être formé pour mentionner aux clients qu’il y a des avantages à réserver directement.

6. Utilisez Google My Business

Lors de la recherche d’un lieu de séjour, de nombreux voyageurs recherchent sur Google les hôtels qui les intéressent, même s’ils ont découvert ces hôtels via un OTA. Cela offre la possibilité de capturer des réservations directes qui autrement n’auraient pas eu lieu.

Pour profiter de cette opportunité, il incombe aux hôtels d’ajouter ou de revendiquer leur emplacement sur Google My Business pour les hôtels, qui fournit des listes d’hôtels intégrées à la recherche Google et à Maps. Ce faisant, les hôtels peuvent optimiser les détails de leur inscription, en s’assurant qu’ils sont exacts et présentent leurs propriétés sous le meilleur jour.

Plus précisément, un compte Google My Business pour les hôtels permet aux hôtels de télécharger des photos sur leur fiche et de spécifier les équipements, les points forts, les classements et, surtout, un lien vers un site Web. Pour les hôtels utilisant Google Hotel Ads, des liens de réservation peuvent également être ajoutés.

7. Payez vos annonces, mais n’oubliez pas de regarder au-delà de Google

Étant donné que de nombreux voyageurs recherchent les hôtels qui les intéressent avant de faire une réservation, la publicité sur le Réseau de Recherche peut être un moteur efficace des réservations directes. Ici aussi, la promotion des avantages de la réservation directe, tels que les garanties de prix, dans la copie d’annonce permet de capturer les réservations qui auraient autrement été effectuées via des OTA.

Mais les hôtels devraient également rechercher des opportunités publicitaires au-delà de Google.

La plupart des plateformes de voyage populaires proposent des solutions publicitaires payantes et certaines lancent même des offres publicitaires en libre-service qui permettent aux plus petits hôteliers de mettre en place des campagnes ciblées.

Les médias sociaux sont un autre canal que les hôtels ne doivent pas ignorer, et ils sont prudents de se rappeler que, car la portée organique est généralement limitée, leurs efforts sur des plateformes comme Facebook, Instagram et Snapchat pourraient devoir être soutenus par des dépenses payées.

8. Offrez des forfaits tout compris et des offres basées sur l’expérience

Les hôtels peuvent profiter de la volonté des consommateurs de dépenser de l’argent pour des expériences – la soi-disant économie de l’expérience – pour encourager les réservations directes en créant des forfaits vacances tout compris et des offres basées sur l’expérience, telles que des cours, des événements et des visites.

Par exemple, certains hôtels offrent désormais des cours de cuisine et des expériences culinaires spéciales, tandis que d’autres s’associent avec des voyagistes locaux pour regrouper l’hébergement et les visites.