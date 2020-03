Hungaroring reporte la nomination inaugurale du WTCR pour le coronavirus

Le circuit du Hungaroring avait atteint une position privilégiée sur le calendrier 2020 du WTCR. Cependant, la décision des organisateurs de l’événement de Marrakech de quitter la Coupe du Monde des Voitures de Tourisme avait servi à faire de l’itinéraire situé à Budapest le premier événement de l’année. Cependant, la célébration de l’événement WTCR et ETCR sur la piste hongroise a été reportée, car les gérants de la piste pensent que c’est la meilleure décision avant la crise COVID-19 qui affecte l’Europe et qui a déjà provoqué de nombreuses annulations dans différents championnats.

Le WTCR a déjà été touché par la crise du COVID-19 avec l’annulation du test officiel de pré-saison, une session de test prévue les 24, 25 et 26 mars. Un antécédent qui a tracé la voie à suivre pour l’événement Hungaroring, un circuit qui avait pour mission d’accueillir les débuts de la saison 2020 le week-end du 26 avril. C’était la date initialement prévue pour le tour de marrakesh, preuve qu’il a été annulé en raison de l’absence d’un programme sportif pour le héros local Medhi Bennani en raison du départ de Volkswagen de la série.

En raison de la situation de crise qui existe avec la pandémie de coronavirus qui existe dans le monde et des implications qu’elle a sur le plan social et sportif, Gestionnaires de circuits Hungaroring ont publié une déclaration expliquant leur décision: “En raison de la situation internationale actuelle, l’organe de gestion du circuit de Hungaroring a entamé des discussions avec les promoteurs du WTCR et de l’ETRC pour confirmer le report de l’événement «Super Racing Festival», rendez-vous prévu les 25 et 26 avril. Les négociations et les consultations sont toujours en cours, mais l’événement n’aura pas lieu à la date prévue“