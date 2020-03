Huobi ajoute un “échange commercial” qui sera déclenché par des liquidations massives

Suite au krach du marché des crypto-monnaies la semaine dernière, le bureau de change de Huobi a mis en place un mécanisme de règlement qui déconnectera le commerce si les prix deviennent trop volatils.

La société basée à Singapour a déclaré le 19 mars que le nouveau mécanisme, intégré à son marché des dérivés de crypto-monnaie, arrêterait tous les règlements. pendant les périodes où la volatilité commence à présenter un risque réel pour les commerçants.

Cette nouvelle fonctionnalité de Huobi intervient une semaine après que plusieurs échanges de dérivés de crypto ont signalé des liquidations record suite à une chute soudaine du prix du bitcoin le 12 mars. BitMEX a enregistré plus de 700 millions de dollars en seulement 15 minutes à cette date, lorsque le bitcoin (BTC) a chuté au-delà de ses niveaux de support.

Ces mouvements soudains et importants peuvent surprendre les investisseurs et provoquer une flambée des niveaux de volatilité. Ciara Sun, vice-présidente des affaires mondiales de Huobi, a déclaré que la volatilité du marché “peut entraîner des circonstances à haut risque inutiles si les bonnes mesures ne sont pas prises”.

Ces mécanismes de règlement sont courants sur les marchés traditionnels, où sont utilisés pour arrêter temporairement le commerce. Connus sous le nom de disjoncteurs, ils servent souvent à arrêter la vente de panique lorsque les marchés sont soumis à une force soudaine et extrême.

La Bourse de New York, par exemple, a activé des commutateurs immédiatement après le 11 septembre 2001 et pendant la crise financière de 2008. Les maisons de change du monde entier, y compris New York, ont récemment été forcées de les réactiver, car la pandémie de coronavirus a provoqué une vente mondiale d’actions.

Le mécanisme de règlement de Huobi comprend également une nouvelle fonctionnalité pour liquider les positions progressivement, plutôt qu’en un seul événement. Jusqu’à présent, la seule maison de change qui utilise un mécanisme de règlement progressif est la plate-forme dérivée de crypto-monnaie, Bybit.

Dans le passé, les niveaux de volatilité des crypto-monnaies ont grimpé en flèche après des restrictions courtes ou longues, telles que des liquidations massives dues à des changements inattendus dans les actifs sous-jacents, qui exacerbent les mouvements. Sun a ajouté qu’un mécanisme de règlement partiel pourrait créer une «expérience de négociation plus robuste», minimisant les inconvénients «sans diluer les avantages potentiels».

Version traduite de l’article de Paddy Baker publiée sur CoinDesk.