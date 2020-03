HWA vend, maintenant oui, le premier de l’Aston Martin Vantage DTM

La vie compétitive de l’Aston Martin Vantage DTM a été de courte durée. L’accord tripartite entre HWA, R-Motorsport et la signature de Gaydon pour participer au DTM s’est effondré après une seule saison et alors que l’offre de mettre cette voiture sur la piste a été laissée à R-Motorsport, les véhicules sont retournés dans les allées du HWA. L’entraîneur allemand a ensuite tenté de sortir des quatre unités de l’Aston Martin Vantage DTM construites et a presque fini. Cependant, la vente à un collectionneur de Hong Kong a été interrompue de la même manière que toute option, très éloignée, pour revenir à la compétition.

Afin de récupérer une partie de l’investissement réalisé dans le développement et le châssis de ces DTM, HWA a accepté de vendre la première unité de l’Aston Martin Vantage DTM à un revendeur situé dans la ville de Velden en Autriche. Alexander Armbruster, nouvel acheteur de cette Aston Martin et propriétaire de la concession, a payé un prix qui a approché 1,68 million d’euros pour mettre la main sur ce véhicule. Ce prix comprend un pack de pièces détachées, service et gestion pour que peut être utilisé dans certains événements d’exposition ou en circuit.

L’identité visuelle de R-Motorsport devant être écartée de cette vente en raison de la rupture brutale survenue entre les deux parties, L’Aston Martin d’Alexander Armbruster a reçu une livrée “ British Racing Green ”. Les détails jaunes sur le séparateur avant, ainsi que sur les ailerons ou sur le boîtier du rétroviseur donnent un air encore plus spectaculaire à un DTM qui commence une nouvelle vie, pour le moment exposé chez le concessionnaire Velden en attendant une future vente pour une valeur plus élevée. Pour fermer son image de course, le Vantage DTM il montre le nombre 20 sur ses côtés avec un design de profil classique.