Hypothèques au temps de Covid-19: ce qui peut et ne peut pas être fait

En pleine urgence Covid-19, qui a une hypothèque en cours et qui envisage d’en activer une, est confronté à une situation complètement nouvelle et inattendue. À la lumière des restrictions introduites par le gouvernement pour contenir l’épidémie, que peut et ne peut pas faire qui n’a pas d’hypothèque mais souhaite l’avoir?

Donner la réponse est une recherche menée par Mutui.it et Facile.it selon laquelle pour ceux qui envisagent d’acheter une maison et doivent rechercher une propriété en premier lieu, il est bon de savoir qu’à l’heure actuelle il n’est pas possible de visiter les appartements donc par conséquent les demandes d’achat se sont effondrés.

Hypothèques: ce que peuvent faire ceux qui ont déjà demandé

S’adressant plutôt à ceux qui ont déjà demandé un prêt hypothécaire, les experts ne peuvent aujourd’hui déménager mais ils peuvent réaliser des expertises à distance, à travers des photos et des vidéos. Pour les opérations hypothécaires qui sont déjà à un stade postérieur à l’inspection, l’ABI a souligné qu’en termes d’hypothèques, les opérations ne sont garanties qu’en cas d’urgence particulière. Dans les cas où il n’y a pas de délais imminents, plusieurs institutions se préparent à maintenir le contact avec les emprunteurs (actuels ou potentiels) “.

En cas de signature du contrat, le notaire continue d’opérer en tant qu’agent public, mais cela ne serait pas possible en cas de positivité pour Covid-19 ou ses homologues. Cela signifie que la stipulation pourrait être ignorée car toutes les parties intéressées ne sont pas disponibles pour une réunion.

Enfin, l’analyse de Mutui.it et Facile.it note que des consultations téléphoniques et certains services en ligne restent disponibles – pour information et collecte de la documentation nécessaire – ce qui peut accélérer le processus bureaucratique en vue d’une prochaine réunion dans la branche.

Le client qui a déjà commencé une pratique hypothécaire pourra continuer à l’exécuter, compte tenu toutefois d’une éventuelle prolongation du délai qui le sépare du moment où la banque débourse le prêt, comme il l’explique Ivano Cresto gestionnaire hypothécaire de Facile.it.

Tous les opérateurs impliqués dans l’acte et dans le décaissement du financement continuent de travailler, mais peut-être avec une remodulation des heures de travail, donc il ne devrait pas y avoir de problèmes pour achever le processus, sinon, en fait, un possible allongement des délais également par la nécessité de dialoguer avec différentes personnalités professionnelles dans une situation complexe telle que la situation actuelle.