Hypothèques: il est temps d’acheter une maison. Des tarifs bas tout au long de 2020

Malgré l’avènement de la présidence de Christine Lagarde à la BCE, la politique monétaire adoptée par son prédécesseur, Mario Draghi, semble se poursuivre. Du maintien du coût de l’argent à zéro à la relance du Quantitative Easing, les principaux indicateurs financiers qui influencent le marché hypothécaire sont au minimum.

Euribor et Eurirs en décembre en baisse

Une conséquence inévitable, selon le bureau d’études du groupe Tecnocasa, est que les faibles taux d’intérêt appliqués par les banques à ses clients contribueront à faire avancer le secteur des prêts hypothécaires, tant pour la composante achat de maison que pour la subrogation de une hypothèque existante pour toute l’année 2020. D’une part, le Taux Euribor (3 mois) dont la cotation en décembre 2019 était de -0,40%, légèrement supérieure au plus bas historique de tous les temps (-0,41% août ’19). De l’autre côté,Eurirs (25 ans), dont la dernière enquête de décembre 2019 a enregistré une légère reprise à 0,55%.

Comment cela affecte tout cela hypothèques à taux fixe et variable? Voici dans le tableau suivant les simulations faites par Tecnocasa, valables avec les tarifs actuels, qui à plus long terme pourraient varier.

Vouloir opter pour la situation de l’épargne plus importante, ou celle de hypothèque variable, Selon l’étude, il est essentiel de comprendre dans quelle mesure le revenu des ménages est capable de faire face à toute augmentation des versements, tant en termes de capacité de remboursement qu’en termes de durabilité des niveaux de vie. Comme l’a déclaré Renato Landoni, président de Kìron Partner SpA – Credit Mediation Company, une société soumise à la gestion et à la coordination de Tecnocasa Holding S.p.A.:

Le marché de hypothèques aux familles il est bien structuré aujourd’hui. Nous avons une projection de clôture 2019 d’environ 48 à 49 milliards, légèrement en baisse par rapport aux 50 milliards de 2018. En revanche, il y a une nette reprise de la demande tirée principalement par les hypothèques de remplacement et de subrogation qui, grâce à des taux à des creux historiques, sont un nouvel intérêt pour ce type de transaction et qui connaîtra une croissance intéressante à partir du prochain trimestre et tout au long du premier semestre 2020. Une reprise, certes plus contenue, est également attendue pour les hypothèques pour soutenir les ventes. Compte tenu des taux bas pour longtemps encore, des prix des propriétés abordables et de la diminution du temps d’achat et de vente, des opportunités restent pour ceux qui achètent pour le logement et pour ceux qui choisissent d’acheter comme forme d’investissement.