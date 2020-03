Hypothèques pour expatriés – ce que vous devez savoir pour investir dans une propriété au Royaume-Uni

Pour les expatriés, posséder une propriété au Royaume-Uni pour des revenus de location ou la sécurité d’avoir un endroit où vivre s’ils veulent rentrer chez eux est une proposition attrayante. Cependant, demander une hypothèque au Royaume-Uni lorsque vous vivez à l’étranger n’est pas aussi simple qu’une demande d’hypothèque ordinaire.

Les prêts hypothécaires aux expatriés sont moins rentables pour les prêteurs depuis que la directive sur le crédit hypothécaire (MCD) a été introduite par la Commission européenne en 2016. Pour les emprunteurs payés en monnaie étrangère, cela signifie que les prêteurs ne peuvent pas utiliser leurs contrôles automatisés de l’accessibilité financière. En fin de compte, cela a alourdi le fardeau du contrôle administratif et réglementaire des taux de change, ce qui a réduit le nombre d’hypothèques disponibles sur le marché des expatriés.

En tant qu’expatrié, vous devez vous attendre à ce que les critères hypothécaires et le processus de demande soient plus compliqués et que les produits hypothécaires disponibles soient plus chers que si vous demandiez un prêt hypothécaire résidentiel au Royaume-Uni.

A vendre à l’étranger

Si vous souhaitez acheter une propriété pour générer des revenus de location pendant que vous vivez et travaillez à l’étranger, les emprunteurs auront besoin d’une hypothèque «à louer pour expatrié», mais la propriété achetée pour être votre résidence principale nécessitera une hypothèque «expatrié résidentiel».

Pour demander l’un ou l’autre, les emprunteurs auront besoin d’un dépôt substantiel (idéalement détenu sur un compte bancaire au Royaume-Uni), d’une preuve de la source du dépôt, d’une preuve de résidence (pour les trois dernières années) et d’une preuve de revenu pour une hypothèque résidentielle; pour un prêt immobilier, les emprunteurs seront évalués sur leurs revenus locatifs attendus.

Il convient également de tenir compte de la devise de remboursement. MCD signifie que les prêteurs doivent surveiller les taux de change pour s’assurer que les prêts en devises restent abordables pour l’emprunteur, et certains prêteurs spécialisés ont une liste de «devises approuvées».

Avantages d’une hypothèque pour expatriés

La baisse de la livre sterling signifie qu’il est actuellement moins cher pour les acheteurs internationaux d’acheter une propriété au Royaume-Uni. Les expatriés qui souhaitent investir au Royaume-Uni doivent économiser moins pour un dépôt, car ils obtiennent plus de livres sterling pour leur devise étrangère. De plus, comme les remboursements hypothécaires seront effectués en livres sterling, ils fonctionnent également moins cher lorsqu’ils reviennent à leur devise de gain.

Les expatriés cherchant à acheter un bien locatif découvriront qu’en tant que propriétaires longue distance, ils peuvent profiter de produits hypothécaires spécifiques et adhérer au programme de propriétaires non résidents du HMRC qui les exonère de l’impôt sur le revenu britannique. En outre, avoir une propriété à louer est un excellent moyen de maintenir une cote de crédit britannique, ce qui signifie qu’il sera plus facile de garantir les emprunts britanniques à l’avenir.

Un marché en expansion

Andrew Sadler, directeur principal du développement des affaires à l’Ipswich Building Society, a déclaré: «De loin le plus grand obstacle pour les expatriés est le manque de choix en ce qui concerne les fournisseurs de prêts hypothécaires, avec de nombreux prêteurs de la rue semblant réticents à s’impliquer en raison de la perception risques et défis impliqués…

«Ce secteur mal desservi du marché est celui où nous et d’autres petits prêteurs nous intéressons vraiment, avec notre capacité à souscrire manuellement des dossiers en interne et à examiner les détails plus attentivement.»

Et il semble que les prêteurs pourraient enfin voir les opportunités sur ce marché négligé. Skipton International a récemment lancé un accord d’hypothèque pour le marché britannique des expatriés et des étrangers, et Tipton et Coseley ont annoncé qu’ils envisageaient d’élargir leur offre de prêts hypothécaires aux expatriés pour inclure les propriétés résidentielles et les prêts à revenu étranger.