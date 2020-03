Hypothèques: versement encore plus bas? Il n’est pas exclu

L’article fait partie d’un long dossier consacré au coronavirus publié dans le numéro de mars du magazine Wall Street Italia

À une époque comme la présente, lorsque le coronavirus menace de mettre l’économie italienne à la faillite. On se demande quelles peuvent être les conséquences sur les hypothèques. Une question d’autant plus importante à la lumière de nouvelles interventions possibles de la BCE, ou d’une nouvelle baisse des taux d’intérêt, avec celles sur les dépôts qui glisseraient encore plus en territoire négatif.

Essayez de répondre à la Roberto Anedda, directeur marketing de MutuiOnline.it, que dans un article de Valeria Panigada, publié dans le numéro de mars du mensuel Wall Street Italia, explique:

“Le coût de l’argent sur le marché a en fait déjà bougé – a expliqué Anedda – car au moment même où nous commençons à percevoir l’urgence du coronavirus, les indicateurs du coût de l’argent sont passés au minimum absolu”.

En particulier, l« taux Euribor il est passé à -0,49%, mais encore plus significatif a été le mouvement à la baisse de l’IRS (également connu sous le nom d’Eurirs) qui a mis à jour le plus bas jamais enregistré, oscillant entre 0,11 et 0,13 pour cent, contre la fourchette de 0,45 à 0,60% au début de l’année, c’est-à-dire avant le déclenchement de l’urgence du coronavirus.

Les répercussions sur les hypothèques sont inévitables. Un exemple pour tout le monde. Vous pouvez désormais souscrire une hypothèque de trente ans avec un prêt de 80% de la valeur de la propriété, avec un taux légèrement supérieur à 1%.

Que peut-on attendre d’un futur scénario?

Pour les prêts hypothécaires à taux fixe – lit l’article – le versement ne variera pas. Elle ne changera que pour les nouveaux prêts, qui bénéficieront de taux encore plus bas.

D’une manière générale, le “scénario en termes de conditions économiques du prêt est sans aucun doute favorable et les banques montrent qu’elles ont intérêt à essayer de maintenir l’accessibilité au financement des clients avec des offres compétitives”.

Tout cela représente une forte incitation à l’achat d’une propriété, qui dans un contexte économique plus difficile pourrait devenir encore plus favorable.

“Pas tant pour une nouvelle baisse des prix des logements, déjà bas, mais plutôt pour des marges de négociation qui pourraient s’élargir”, a conclu Anedda.

Même les hypothèques à 100% ont des taux très bas, autour de 2%. Ces pourcentages permettent de contenir l’acompte à payer chaque mois, selon la règle de base: plus le taux est bas, plus l’acompte hypothécaire est contracté.