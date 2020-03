Hyundai Elantra 2021; nouvelle génération

Face à l’éventualité d’un coronavirus, la firme sud-coréenne a présenté la dernière exécution en ligne de l’Elantra 2021, qui bénéficie d’une grande évolution dans le design extérieur, en particulier à l’avant, où l’énorme grille se démarque.

La septième génération de cette berline est montée sur une nouvelle plate-forme qui lui donne de nouvelles dimensions, car elle est maintenant 5,58 centimètres plus longue et 2,5 plus large. En ce qui concerne les groupes motopropulseurs, un mécanicien L4 de 2,0 litres avec 147 chevaux et 132 livres-pied de couple, couplé à une transmission automatique CVT, et un groupe motopropulseur hybride de 139 chevaux et 195 livres-pied sera disponible.

