Hyundai Motorsport montre la livrée de ses voitures pour le WTCR 2020

Hyundai Motorsport a dévoilé les décorations que porteront les quatre Hyundai i30 N TCR qui s’alignera dans la campagne WTCR 2020. Sous la direction de BCR Racing et d’Engstler Motorsport, les TCR de la société sud-coréenne porteront les couleurs d’entreprise de la marque avec les nuances habituelles de rouge et de bleu comme motif commun, avec le déjà emblématique «Hyundai Performance Blue» comme couleur principale dans les quatre voitures. Sous cet aspect, le rouge est plus présent dans les CRT que les champions piloteront Gabriele Tarquini et Norbert Michelisztandis que le bleu gagne du terrain dans les Hyundai i30 Nicky Catsburg et Luca Engstler.

Les deux Hyundai i30 N TCR de Tarquini et Michelisz seront gérées par BCR Racing. Merci au parrainage de la compagnie pétrolière russe Lukoil, la couleur rouge a un poids spécifique plus important dans la livrée de ces deux voitures. Pour sa part, Nicky Catsburg et Franz Engstler se battront sous l’égide de l’équipe Engstler Motorsport après les succès que cette structure a remportés en TCR Asie. Dans ce cas, le bleu foncé est la couleur principale de ces deux Hyundai i30 N TCR, largement motivées par la présence de Liqui Moly en tant que sponsor principal de l’équipe.

Norbert Michelisz dirige l’équipe de rêve de Hyundai pour le WTCR 2020

Andrew Johns, leader du programme «course-client» de Hyundai Motorsport, a déclaré: «La révélation de la décoration automobile pour une nouvelle saison est toujours un moment spécial année après année. La publication des dessins de la Hyundai i30 N TCR en compétition dans le WTCR n’est pas différent. Il est également important de noter que, malgré l’incertitude actuelle concernant le calendrier en raison de la crise mondiale causée par l’épidémie de COVID-19, nous continuerons de nous concentrer sur la préparation de notre retour en course. En outre, Nous continuerons à soutenir nos clients dans le WTCR et dans le reste de la série.“