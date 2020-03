Hyundai présente le rallye de Guanajuato avec une équipe de rêve

Hyundai Motorsport recevra une équipe de rêve au Rallye de Guanajuato, qui se déroulera du 12 au 15 mars. En plus d’être l’actuel monarque du WRC Builders Championship (FIA World Rally Championship), dans cette version 2020, l’Estonien Ott Tanak, actuel champion du titre des pilotes, rejoint l’équipe.

Tanak a eu une rude bataille pour le championnat l’an dernier avec le Belge Thierry Neuville, qui a finalement terminé deuxième du WRC. Désormais, les deux pilotes arrivent dans la même équipe pour la date du Mexique, où ils auront l’Espagnol Dani Sordo comme troisième membre de Hyundai, au-dessus de la i20 Coupe WRC.

«Nous savons que la concurrence continuera d’être intense tout au long de 2020, nous devons donc nous assurer que notre ensemble technique est aussi robuste que possible. On pourrait dire que nous avons une des plus belles formations du WRC avec Thierry, Ott, Dani et Sébastien [Loeb]. C’est le reflet de la réputation de Hyundai en course automobile internationale et que nous sommes capables d’attirer un tel talent », a déclaré Andrea Adamo, directeur général de Hyundai Motorsport.

Absent au Mexique, Loeb est le plus grand vainqueur du WRC de tous les temps. Il ajoute neuf titres qu’il a remportés consécutivement de 2004 à 2012. Avec Hyundai, il en est à sa deuxième saison, dans laquelle il ne courra que quelques dates de calendrier.

Pour le Rallye de Guanajuato, ce sera la neuvième fois que Tanak concourra à la date mexicaine, avec un podium atteint l’an dernier quand il s’était classé deuxième. Neuville, quant à lui, est monté trois fois sur le podium des vainqueurs, avec trois troisièmes places (2013, 2014 et 2017).

Sordo est un vétéran du pays Bajío, avec 10 rallyes disputés depuis 2006. De nombreuses participations l’ont placé comme l’un des pilotes préférés des fans mexicains. L’Espagnol a une deuxième place comme meilleur résultat, réalisé dans la version 2018.

Cet alignement d’équipages Hyundai visera la victoire au rallye de Guanajuato sur 24 tronçons chronométrés à travers les villes de León, Guanajuato et Silao, en quatre jours de compétition

.