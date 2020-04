Hyundai Prophecy, jetant les bases d’une alternative à la Tesla Model 3?

La Hyundai Prophecy est un modèle conceptuel qui jette les bases du prochain langage de conception de Hyundai. Maintenant, certaines informations indiquent que Hyundai ira encore plus loin et convertira ce concept car en véhicule de production. Une voiture électrique plus abordable que la Tesla Model 3, la Polestar 2 ou la BMW i4.

Début mars dernier, le nouvelle Hyundai Prophecy, un modèle conceptuel très intéressant. Une nouveauté qui était prévue pour le salon de l’automobile de Genève 2020, un événement qui, rappelez-vous, a été annulé en raison de la pandémie causée par le coronavirus COVID-19. Cependant, malgré cette annulation, Hyundai a présenté ce concept car à ce jour.

La clé principale de la nouvelle Hyundai Prophecy est qu’elle jette les bases de la prochaine génération de la langage de conception que la société coréenne appliquera à ses futures voitures électriques. Cependant, et au-delà de cette question, qui est très pertinente, nous devons porter une attention particulière aux rapports qui indiquent que ce concept car jette les bases d’un futur modèle de production.

Le concept Hyundai Prophecy jette les bases d’une future berline 100% électrique.

Hyundai prévoit-il de convertir la Prophétie en véhicule de production? Le constructeur coréen mène une offensive majeure liée à l’électrification. À ses voitures électriques déjà performantes, il faut ajouter un tout nouveau lot de modèles qui sont programmés pour les années à venir. La Prophétie jette les bases d’une berline entièrement électrique qui sera au sommet de la gamme Hyundai.

La vérité est qu’une Hyundai Prophecy de production sera une alternative très intéressante (et probablement plus abordable) à des modèles pertinents tels que le Tesla Model 3, le Polestar 2 et même la BMW i4. Concernant la Hyundai IONIQ Electric, un modèle basé sur la Prophecy sera beaucoup plus avancé technologiquement. Et, logiquement, ses avantages seront supérieurs.

Pour la conception du concept Hyundai Prophecy, le Sensualité sportive. S’adressant à un point de vente spécialisé, Luc Donckerwolke, vice-président exécutif et directeur du design de Hyundai, a commenté ce qui suit: «Nous recherchions un plus grand sentiment d’émotivité dans notre produit. Nous avons réalisé que nous avions conçu des voitures électriques de la même manière que les voitures conventionnelles ».

L’une des clés du concept Hyundai Prophecy est son langage de conception.

En ce qui concerne la section mécanique, la vérité est que Hyundai n’a pas fourni de détails à ce sujet. Maintenant, comme on le savait, il a une certaine relation avec la Hyundai 45, une nouvelle compacte électrique en développement. C’est pourquoi nous devons nous attendre à ce que la version de production de la Prophétie ait une autonomie approximative de 450 kilomètres.