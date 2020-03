Iberdrola active un plan spécial dans les hôpitaux

Iberdrola, la première entreprise d’énergie en Espagne, a développé un plan de soins spéciaux pour les services hospitaliers en Espagne afin de renforcer son programme d’action mondial contre le coronavirus, COVID-19, dans le but d’assurer le maintien et la qualité de l’approvisionnement, ainsi comme le déploiement de nouvelles installations pour les soins aux patients.

À ce jour, la société a identifié 268 hôpitaux et centres de santé, publics et privés, dans les régions où elle opère -25 provinces de 10 communautés autonomes-, 37 hôpitaux et centres de santé de Castilla y León, dans lesquels elle examine déjà l’approvisionnement énergétique et réserve, ainsi que le fonctionnement des installations numérisées.

Dans le but de s’occuper des nouveaux sites de soins hospitaliers, Iberdrola a approché les services de santé des communautés autonomes et a contacté le service 112. Tous ont été informés à l’avance qu’il accorderait la priorité à l’élargissement du pouvoir pour les installations qui abritent des hôpitaux de campagne ou temporaires – des hôtels et d’autres espaces publics et privés – pour servir les patients.

La société de distribution d’Iberdrola, i-DE, a mis à la disposition des services de santé et des organismes publics un service téléphonique prioritaire 24h / 24 pour les centres hospitaliers et médicaux, afin d’assurer une prise en charge optimale en cas d’incident, à qui elle a proposé des générateurs sauvegarde, dont certains ont déjà requis et ont procédé à l’installation. Les initiatives dans ce domaine se sont achevées avec la création d’un poste opérationnel dédié exclusivement aux hôpitaux et centres de santé.

Le plan de soins spéciaux d’Iberdrola pour les services hospitaliers est lancé quelques jours après que la société a activé 65 mesures qui permettront d’assurer le fonctionnement de son activité dans la crise provoquée par le coronavirus, dans le respect de ses engagements auprès des groupes d’intérêt (clients, fournisseurs, actionnaires et société en général), tout en protégeant la santé et la sécurité de ses travailleurs.

Iberdrola, en tant qu’entreprise qui fournit un service essentiel à la société, a mis en place une batterie de mesures renforcées et spécifiques dans tous ses centres de travail (bureaux, usines de transformation, usines de production et centres de service client), qui assurent la fonctionnement et la continuité de ses activités.

Connexes

.