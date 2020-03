Iberdrola fournira de l’énergie «verte» aux installations de Juver

Iberdrola a annoncé qu’elle fournira de l’énergie renouvelable aux installations de Juver Food dans la municipalité de Murcian de Churra, où la société produit tous ses jus.

Selon la compagnie d’énergie, l’accord, d’une durée de 18 mois, représente un volume d’électricité 100% renouvelable dépassant 22 gigawattheures (GWh).

Iberdrola a déclaré qu’avec cet accord, Juver cessera d’émettre environ 5 400 tonnes de CO2 dans l’atmosphère, ce qui signifie une réduction de plus de 50%.

La société d’énergie, dans le cadre de son plan d’investissement dans les énergies renouvelables en Espagne, prévoit l’installation de 3 000 mégawatts (MW) d’énergie éolienne et photovoltaïque d’ici 2022 et jusqu’à 10 000 MW d’ici 2030. Le plan permettra la création d’emplois pour 20 000 personnes dans le pays.

Iberdrola est le premier producteur d’énergie éolienne en Espagne, avec une capacité installée de plus de 6 000 MW, tandis que sa capacité totale renouvelable installée dépasse 16 500 MW; un volume qui dans le monde s’élève à environ 32 000 MW.

La semaine précédente, Iberdrola a déclaré avoir obtenu un bénéfice net de 3406 millions d’euros en 2019, soit une croissance de 13% par rapport à l’année précédente. Cette croissance est principalement due à la dynamique des investissements qui a atteint un record de 8 158 millions. Ces investissements représentent une augmentation de 32% et, sur le total, 44% ont été alloués aux réseaux et 41% aux énergies renouvelables. Le groupe renforce ainsi sa puissance sur tous ses marchés, avec 5500 nouveaux mégawatts (MW) installés en 2019 (cinq fois la capacité annuelle moyenne installée ces dernières années).

La marge brute (ebitda) a augmenté de 8,1% et a dépassé pour la première fois les 10000 millions d’euros, tirée par les activités de réseau et de production, et malgré le fait qu’elle ait enregistré l’une des plus faibles productions hydroélectriques ces dernières années dans le groupe, comme l’a souligné le président électrique Ignacio Sánchez Galán. Il souligne également que, dans un environnement d’investissements importants, la génération de cash-flow a connu une augmentation de 10% à 8 060 millions d’euros. Cette augmentation se traduit par l’amélioration des ratios de solvabilité financière.

Le Conseil d’Administration de la compagnie d’électricité proposera à l’Assemblée Générale des Actionnaires un dividende complémentaire de 0,232 euro brut par action, auquel il faut ajouter le dividende de 0,168 euro brut par action versé le 5 février.

