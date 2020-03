Iberdrola renforce son engagement dans l’éolien offshore en France

Iberdrola a annoncé qu’il renforce son engagement dans l’éolien offshore en France après avoir atteint 100% du capital d’Ailes Marines, développeur du «mégaprojet» de Saint-Brieuc.

Plus précisément, Iberdrola, qui détenait déjà 70% du consortium Ailes Marines, a acquis 30% du capital restant d’Avel Vor (RES et Caisse des Dépôts) afin de promouvoir un projet de 496 MW qui sera mis en service. Mars 2023 après un investissement de près de 2,4 milliards d’euros.

Comme ils l’ont indiqué à Europa Press dans les sources du marché, le montant de l’opération de prise de ce capital qu’Iberdrola ne possédait pas jusqu’à 100% s’élève à environ 90 millions d’euros.

Par cette opération, la société cherche à donner un coup de pouce à ce projet éolien offshore, dont la construction débutera en 2021 et dont 496 mégawatts (MW) devraient entrer en service en 2023, générant suffisamment d’énergie propre pour répondre à la consommation d’électricité des 835 000 personnes

Le directeur mondial d’Eólica Marina du groupe Iberdrola, Jonathan Cole, a déclaré que tout était prêt pour commencer la construction de Saint-Brieuc. «Tous les accords ont été conclus, le financement est sécurisé et les contrats signés. De même, un plan industriel détaillé a été approuvé qui permettra de créer de nouveaux centres de fabrication en France ainsi que des emplois hautement qualifiés dans le secteur des énergies propres », a-t-il déclaré.

Situé en Bretagne, à environ 16 kilomètres de la côte, le parc de Saint-Brieuc nécessitera un investissement global de près de 2,5 milliards d’euros.

Il disposera de 62 turbines Siemens Gamesa, d’une puissance unitaire de 8 MW, qui seront réparties sur une superficie de 75 kilomètres carrés. Les éoliennes auront une hauteur totale de 207 mètres.

Iberdrola est présent sur le marché de la distribution d’électricité en France, où il dépasse 100 000 clients et vise à atteindre un million de clients privés dans le pays en 2023 avec des énergies 100% renouvelables. En outre, le groupe présidé par Ignacio Sánchez Galán a déclaré qu’il analyse de nouvelles opportunités commerciales dans l’éolien terrestre en France.

L’entreprise, qui possède un portefeuille de projets éoliens marins de 12,4 gigawatts (GW) dans le monde, exploite actuellement trois parcs marins: à l’ouest de Duddon Sands (389 MW), à Wikinger (350 MW) et à l’est Anglia ONE (714 MW), dont la mise en service prendra fin cette année.

Le groupe développe également un nouveau complexe éolien macro dans East Anglia, appelé East Anglia Hub et qui comprendra trois projets qu’il avait dans son portefeuille dans cette zone et qui totalisent 3 100 MW de puissance installée et impliquera un investissement d’environ 6 500 millions de livres (environ 5 710 millions d’euros).

Connexes

.