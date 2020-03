IBM et Oracle unis par l’innovation de leurs Blockchains

Il est bien connu de tous qu’IBM et Oracle sont d’éternels rivaux parmi les grandes sociétés informatiques. Mais cette fois, ils s’associent pour travailler sur l’innovation de l’interopérabilité de chaque réseau Blockchain, via Fabric.

IBM et Oracle savent clairement que l’interopérabilité de la blockchain dans la durabilité des réseaux distribués est liée à leur capacité à interagir et à s’intégrer.

Fondamentalement, si un utilisateur du réseau Blockchain A envoie des données à un utilisateur du réseau Blockchain B, le destinataire peut les lire, les comprendre et répondre sans aucun défi.

Les débuts de l’union IBM – Oracle

L’initiative de rejoindre a commencé juste avant le premier Global Hyperledger Forum à Bâle, en Suisse, fin 2018. Là, ils se sont tous les deux réunis pour discuter des études de cas d’utilisation des clients basées sur les applications Hyperledger Fabric et de la manière dont ces problèmes ont été résolus.

Ils ont également couvert la manière dont les besoins de confidentialité de l’entreprise et les intégrations de contrôle d’accès pour des autorisations spécifiques sont satisfaits.

En quoi consiste?

Jusqu’à un certain point, il s’agit de faire fonctionner les nœuds Blockchain dans les clouds IBM et Oracle. De plus, il ouvre la porte pour connecter les consortiums d’entreprises regroupées sur les deux plateformes.

En bref, les aspects techniques comprennent la résolution de l’échange d’informations via des réseaux dans un format que l’autre partie peut digérer.

À l’heure actuelle, les écosystèmes individuels de la Blockchain ne peuvent pas communiquer entre eux. Pour cette raison, les projets axés sur l’adoption de l’interopérabilité dans leurs systèmes visent à créer une plate-forme qui permet à plusieurs chaînes de blocs de communiquer efficacement. De plus, ces réseaux élimineront le besoin d’un intermédiaire.

Qui les compose?

D’une part, il y a le consortium Oracle Blockchain et CargoSmart Global Shipping Business Network (GSBN). Ce dernier qui comprend des transporteurs tels que CMA CGM, COSCO Shipping Lines et Hapag-Lloyd, et le fait via Fabric.

D’autre part, il y a IBM et Maersk, qui ont également CMA CGM et Hapag-Lloyd comme membres, ainsi que MSC Mediterranean Shipping Company et Ocean Network Express. Ces exécutions sur la plate-forme IBM Blockchain basée sur Fabric.

Les deux consortiums comprennent également une gamme de ports d’expédition dans le monde, ainsi que des sociétés de transport de marchandises et similaires. Ce qui signifie que toute étape vers l’harmonisation de ces projets a une valeur potentiellement énorme pour les participants de l’industrie.

Objectifs

La création de consortiums est un travail difficile, il n’est donc pas surprenant que les fournisseurs de technologies souhaitent protéger les grands noms sur leurs plateformes.

C’est pourquoi les équipes Blockchain d’IBM, Oracle et SAP ont décidé de collaborer pour obtenir le meilleur résultat. Ils sont également assez optimistes quant à la création d’une harmonie entre les entreprises qui participent aux différentes implémentations de Fabric.

Une interopérabilité robuste offrirait aux utilisateurs une expérience améliorée et pratique.

