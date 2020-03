IBM utilise le cloud hybride pour lutter contre la concurrence

D’autre part, Google a lancé Anthos en avril dernier, une plate-forme de services cloud hybride et multicloud avec laquelle la société prévoit une croissance trois fois plus élevée en glissement annuel dans la région et avec laquelle elle s’attend à ce que les entreprises plus traditionnelles migrent vers le nuage.

Lors du prochain événement 2019, la société a annoncé que le Brésil est le premier pays de Google Cloud et qu’IBM souhaite désormais se rendre sur ce territoire avec l’ouverture d’un centre de données que l’entreprise ouvrira dans ce pays à la fin de l’année, en plus de qu’ils ont déjà à Querétaro pour la région.

En ce qui concerne la concurrence avec les autres clouds, González assure qu’ils ont mobilisé plus de clients via des magasins d’achat et d’autres sur des logiciels bureautiques.

«Lorsqu’ils ont décidé de mettre leurs services dans le cloud, ils se sont retrouvés avec de nombreux clients. Tout cela est très valable et a contribué à la croissance du cloud en soi. Au point où IBM est, nous sommes une plate-forme de volume mais d’affaires », a-t-il déclaré dans une interview.

«Nous n’allons pas avoir de référentiels où vous pouvez enregistrer des feuilles de calcul, car ce n’est pas notre objectif. Vous voulez avoir avec nous une application intégrée, développée et sécurisée qui donne de la transparence à votre utilisateur final », a-t-il ajouté.

.