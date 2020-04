ICBC gagne 10 973 millions d’euros au premier trimestre

La Banque internationale et commerciale de Chine (ICBC), la plus grande banque du monde en Chine en termes d’actifs, a enregistré un bénéfice net de 84,494 milliards de yuans (10,973 milliards d’euros) au premier trimestre 2020.

Ce chiffre représente une augmentation des revenus de 3% par rapport à la même période l’an dernier.

Entre janvier et mars, la banque chinoise a réalisé un chiffre d’affaires de 206 187 millions de yuans (26 776 millions d’euros), soit 2,2% de plus. Sur ce chiffre, les revenus nets d’intérêts étaient de 154 287 millions de yuans (20 036 millions d’euros), 4,1% de plus, tandis que ceux obtenus grâce aux honoraires et taux ont augmenté de 2,5%, à 47 283 millions de yuans (6 140 millions d’euros).

Au cours du trimestre, les charges d’exploitation de la banque ont diminué de 1,6% pour atteindre 39 979 millions de yuans (5 192 millions d’euros), tandis que l’impact négatif de la dépréciation des actifs était de 59 492 millions de yuans (7 723 millions de yuans). euros), soit 2,1% de plus qu’au premier trimestre 2019.

La banque chinoise a enregistré ces données malgré l’avancée continue de la pandémie de coronavirus Covid-19, à laquelle elles n’ont pas fait référence dans la présentation de leurs résultats mardi.

Selon les données fournies par l’entité, au 31 mars, elle représentait des actifs d’une valeur de 32 094 trillions de yuans (4,167 trillions d’euros), soit 6,6% de plus qu’à la fin de l’année dernière.

Il y a quelques jours, ICBC, par le biais de sa filiale en Espagne (Madrid), a fait don d’un lot de dispositifs médicaux pour aider à atténuer les effets de la pandémie de Covid-19 en Espagne et à réduire les contagions.

Ce don fait partie de l’engagement d’ICBC de renforcer le développement local et les relations commerciales sino-espagnoles.

Le lot de produits comprend plus de 50 000 masques de protection respiratoire KN95 et 20 stérilisateurs à air plasma, et leur expédition a été gérée conjointement avec l’ambassade d’Espagne en Chine. Les stérilisateurs à plasma d’air seront distribués dans les centres médicaux où les besoins sont les plus criants parmi les professionnels de la santé par le biais de l’Institut national de gestion de la santé (INGESA), sous la tutelle du ministère de la Santé.

