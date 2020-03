Icon dévoile la version finale de sa Porsche 917K street

Un peu plus tard qu’annoncé, mais enfin Icon Engineering a présenté la version finale de sa réplique de la Porsche 917K. Un modèle créé à partir de zéro avec son propre cadre tubulaire qui utilise un moteur et une transmission d’origine de la société allemande. Le prix de ce modèle complet commence à 200 000 livres, environ 220 000 € en échange.

C’est début 2017 que cette petite entreprise britannique a officiellement présenté son projet, une réplique élaborée de la Porsche 917K dont le développement il leur a fallu près d’une décennie, bien que la précision de cette récréation et son schéma technique complexe semblent avoir valu la peine d’attendre.

Ce projet est né lorsque l’un des fondateurs de l’entreprise a découvert à la vente une réplique de la carrosserie du cadre modèle 917-010, la Porsche 917K de 1969 pilotée par David Piper. C’est le germe d’une idée qui est devenue en très peu de temps le développement de ce modèle, une réplique presque parfaite de l’une des copies de la légendaire Porsche 917 utilisée dans le film Steve McQueen Le Mans. Selon les dirigeants de l’entreprise, cette réplique est à 95% fidèle au modèle d’origine, bien qu’elle ait un détail fondamental qui la différencie du modèle de compétition, sa capacité à être enregistrée.

Créé à partir d’un cadre tubulaire de sa propre conception.

Ce projet n’essaie pas de créer une réplique de plus de la compétition sportive légendaire, nécessairement pour les jours de piste, comme d’autres répliques similaires. Mais l’objectif de cette petite entreprise d’ingénierie était créer une vraie Porsche 917 pour la rue. À l’heure actuelle, ce modèle peut être approuvé dans n’importe quel pays européen. Pour ce faire, ces ingénieurs devaient fournir à leur créature quelques éléments de base, nécessaires pour pouvoir standardiser le modèle, comme un petite structure dans la partie avant du cadre comme pare-chocs, un système d’éclairage complet, des rétroviseurs extérieurs réglables de la cabine, des pneus de rue et bien sûr, le support de plaque d’immatriculation indispensable.

Au lieu d’utiliser un cadre recyclé à partir d’un autre véhicule, les gars d’Icon Engineering ont conçu un cadre tubulaire complexe similaire à celui utilisé par la vraie Porsche 917. Ce cadre est de sa propre conception, mais comporte de nombreux éléments similaires à l’original, tels que l’utilisation de tubes avec jusqu’à 5 sections différentes. Le schéma de suspension a également été étudié de manière approfondie, seule sa conception a pris plus de 6 mois.

En ce qui concerne la mécanique, bien que le projet ait initialement annoncé que tout type de moteur de la marque allemande, y compris les énormes 12 cylindres plats utilisés par la Porsche 917K, rentrerait sous le capot arrière de cette réplique, cette première version de la production a dû se contenter d’un six cylindres à plat d’une génération Porsche 911 964, ce bloc Il a été préparé par le spécialiste Hartland et délivre 299 ch (295 ch) au lieu des 250 chevaux d’origine. La transmission est réalisée par une boîte manuelle G50 à 5 rapports de la marque allemande. Comme annoncé par la société, des moteurs 12 cylindres plats sont toujours disponibles, mais ils sont remarquablement chers, d’autant plus que l’ensemble du véhicule lui-même équipé de ce moteur 6 cylindres.

Le véhicule peut également être acheté en tant que châssis roulant non motorisé.

La société propose le châssis et la carrosserie en fibre de verre à partir de 95 000 livres, environ 104 000 euros à changer, pour tous ces clients qui veulent un autre mécanicien. Dans le cas d’opter pour le véhicule complet, y compris le moteur 6 cylindres et la transmission manuelle G50, le prix est de 200 000 £, environ 220 000 euros.