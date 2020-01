Icônes de style | WSI

Du 10 au 14 janvier 2020, Milan – capitale absolue de la mode – accueillera le rendez-vous habituel Milan Mode Homme. Un événement international pour présenter les nouveautés du prêt-à-porter masculin des plus grandes maisons et marques émergentes de la mode italienne et étrangère. 77 collections, dont 26 défilés de mode, 46 présentations et 22 événements animeront un événement de cinq jours qui s’annonce plein de surprises. Ils prendront la piste Iceberg, Mioran, # 21, Prada, Salvatore Ferragamo, Ermenegildo Zegna e pour se terminer le mardi 14 janvier, l’événement se clôturera Gucci, dont le défilé sera organisé pour l’occasion sur la Piazza VI Febbraio.

Ci-dessous le calendrier A / W 2020

La plupart des défilés de mode sont réservés aux professionnels mais pour ceux qui souhaitent se lancer dans un merveilleux voyage dans les coulisses des défilés de mode, pour profiter de l’excitation et de l’adrénaline qui vivent dans les coulisses des podiums mondiaux, vous pouvez consulter quelques volumes tels que Alexander McQueen. Dans les coulisses “, un hommage à la beauté particulière des créations du designer et au travail fiévreux dans les coulisses de ses fidèles collaborateurs. La photographie de Fairer parvient à capter l’énergie et l’esprit qui règnent lors des défilés de mode de McQueen, l’un des stylistes les plus passionnés de notre époque.

“Megan Hess”, emblématique. Les mythes de la mode italienne “ (Mondadori Electa, pages 196) rend hommage à dix icônes légendaires: Giorgio Armani, Dolce & Gabbana, Fendi, Missoni, Prada, Miu Miu, Gucci, Versace, Emilio Pucci et Valentino et le fait par son trait améliorant le plus représentant de la mode italienne ainsi que l’élégance intemporelle du Made in Italy. Pour ceux qui ne la connaissent pas, Megan est une artiste de mode internationale qui a travaillé avec certains des stylistes et marques de luxe les plus prestigieux du monde entier, tels que Dior, Fendi, Prada, Louis Vuitton, Cartier, Montblanc, Givenchy, Valentino, Balmain, Jimmy Choo et Tiffany and Co. Nous vous suggérons également de consulter son site Internet: https://www.meganhess.com/about.php

Pour ceux qui veulent s’orienter dans le monde de la mode masculine ou créer un style personnel, les pages du volume suivant «Une question de style. 100 ans de vêtements pour hommes ” donner un aperçu des cent dernières années de la mode masculine. Avec des images tirées de répertoires d’époque, de cinéma, de publicité et de séances photo, des modèles emblématiques sont racontés par Brando, Fred Astaire, Philippe Lacoste, Armani (pour n’en nommer que quelques-uns) qui ont influencé des hordes de fans avec leur façon de s’habiller.

Louange à la couture italienne, à la belle robe, à l’élégance et à tous ceux qui se reconnaissent dans cette philosophie de vie, est le livre de Rienzo Sebastiano “Filo-sofia de la robe. L’artisanat par fil et par signe “. Qu’est-ce qui rend le costume sur mesure encore plus précieux? Chaussures, chemises, cravates, chapeaux, boutons de manchette, mais aussi intérieurs, doublures, fils. Dans la deuxième partie, le texte est un véritable manuel de technique de coupe et de modélisation du costume masculin.