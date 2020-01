Ikea achète Hammersmith’s Kings Mall pour lancer le premier petit magasin au Royaume-Uni

L’annonce de la nouvelle boutique dans l’ouest de Londres marque la prochaine étape de la transformation commerciale d’Ikea et de son installation dans les centres-villes.

// Ikea révèle son intention d’ouvrir un nouveau format de petit magasin unique à Hammersmith, dans l’ouest de Londres

// Le magasin sera situé dans le centre commercial Kings Mall, récemment acquis par les centres Ingka

// Ingka Centers est la filiale immobilière d’Ikea ​​et l’acquisition fait partie d’un investissement de 170 millions de livres sterling

Ikea a acquis un centre commercial à l’ouest de Londres où elle lancera également son premier magasin de petit format au Royaume-Uni.

Le bras immobilier du géant suédois du commerce de détail, Ingka Centres, a acheté le centre commercial Kings Mall à Hammersmith pour 170 millions de livres sterling, alors que la société poursuit sa stratégie de développement de sites à usage mixte autour des magasins urbains.

Il a déclaré qu’il utiliserait le centre commercial pour ouvrir un nouveau format de magasin plus petit au printemps 2021.

L’acquisition marque également la «prochaine étape» de la stratégie d’Ikea de s’installer davantage dans les centres-villes malgré les défis qui affligent actuellement la grande rue britannique.

«Notre projet d’ouvrir un nouveau magasin dans le centre-ville de Hammersmith est une prochaine étape passionnante alors que nous continuons de répondre aux habitudes d’achat des gens, rendant Ikea plus pratique que jamais auparavant», a déclaré Peter Jelkeby, directeur des ventes au détail pour Ikea UK.

“Les gens ont hâte de voir notre gamme abordable et d’accéder à notre expertise de la vie à la maison dans la rue principale depuis un certain temps, nous sommes donc ravis de présenter un magasin Ikea unique à la communauté locale dynamique de Hammersmith et de Londres.”

L’ouverture portera le portefeuille de magasins londoniens d’Ikea à six sites, après avoir inauguré son dernier grand magasin au format boîte dans la ville de Greenwich l’année dernière.

Ikea a également inauguré l’an dernier deux studios de planification à Londres – un dans le centre de Londres et un autre à Bromley – dans le cadre de son plan de développement de nouveaux formats pour les centres-villes.

Le détaillant a déclaré que le nouveau magasin plus petit de Hammersmith comprendra plus de 2000 accessoires d’ameublement.

Ikea possède déjà une poignée de petits magasins du centre-ville à travers l’Europe principale, y compris des sites à Paris et à Moscou.

Le site d’Hammersmith sera sa première boutique britannique plus petite.

«Nos projets urbains visent à se rapprocher d’un plus grand nombre de personnes», a déclaré le directeur général du Ingka Center, Gerard Groener.

“Plus de nos clients vivent dans des villes que jamais auparavant, et un Kings Mall régénéré sera un endroit idéal pour atteindre des millions de Londoniens.”

La spéculation selon laquelle Ikea envisageait les centres commerciaux dans le cadre d’un plan d’expansion est apparue en octobre de l’année dernière.

Le détaillant de meubles avait accueilli de nouveaux employés dans son équipe immobilière et aurait cherché à acheter la pleine propriété d’au moins un centre commercial dans le Grand Londres, tout en ciblant d’autres à l’échelle nationale, avait alors rapporté Retail Week.

On pense qu’Ikea ​​visait à tirer parti de la baisse des évaluations de nombreux centres commerciaux, ce qui permet également au détaillant d’étendre sa présence dans des emplacements plus centraux.

