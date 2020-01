Ikea étend son service d’assemblage à domicile à 27 sites au Royaume-Uni pour les clients “occupés”

Ikea vise à aider les clients ayant des besoins allant de l’assemblage de meubles et du montage mural aux réparations mineures à domicile

Ikea a annoncé qu’elle étend son service d’assemblage à domicile sur 27 sites au Royaume-Uni afin d’offrir aux clients une expérience d’achat plus pratique.

Le géant suédois du bricolage a déclaré que le service sera lancé dans six nouveaux sites – Leeds, Sheffield, Nottingham, Gateshead, Southampton et Exeter – à la fin de ce mois.

Le service est en partenariat avec le marché en ligne TaskRabbit, et sera disponible à la fois en ligne et en magasin.

Ikea vise à aider les clients ayant des besoins allant de l’assemblage de meubles et du montage mural aux réparations mineures à domicile.

«Nous savons que de plus en plus, les gens mènent une vie extrêmement occupée, nous voulons donc leur faciliter la tâche en leur offrant des services abordables et pratiques, comme TaskRabbit», a déclaré Daniel Lundholm, responsable de la satisfaction client chez Ikea UK & Ireland.

«L’expansion de TaskRabbit signifie que davantage de personnes à travers le Royaume-Uni peuvent faire construire leurs meubles quand elles le souhaitent, à haute qualité et à bas prix, ce qui leur donne plus de temps à passer avec leurs proches.»

Cette annonce fait suite aux plans d’Ikea ​​d’ouvrir un nouveau format unique de petit magasin à Hammersmith, dans l’ouest de Londres en 2021.

La branche immobilière d’Ikea, Ingka Centers, a acheté le Kings Mall Shopping Center au début du mois pour 170 millions de livres sterling afin de poursuivre sa stratégie de développement de sites à usage mixte autour des magasins urbains.

