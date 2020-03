Ikea rejoint la liste des détaillants qui ferment des magasins en raison d’un coronavirus

Ikea emploie environ 11 000 personnes au Royaume-Uni, mais il n’est pas encore clair si ou comment ils seraient payés lors des fermetures temporaires de magasins.

// Ikea fermera tous ses magasins au Royaume-Uni et en Irlande à titre de «mesure de précaution» contre la pandémie de coronavirus

// Les fermetures temporaires sont effectives à partir de 18h le vendredi soir

// Les clients peuvent toujours acheter en ligne et faire livrer leurs achats, la livraison sans contact étant également une option

Ikea a rejoint une liste de détaillants à croissance rapide qui a annoncé la fermeture temporaire de ses magasins au Royaume-Uni et en Irlande, à compter de 18 heures vendredi soir.

Le géant du meuble a cité la décision comme une «mesure de précaution contre le risque permanent» posée au personnel et aux clients par la pandémie de coronavirus.

Ikea, qui en a fait l’annonce aujourd’hui sur son site Internet, a déjà fermé tous les restaurants, cafés et terrains de jeux en magasin et subit des techniques de nettoyage améliorées.

Ikea exploite 22 magasins au Royaume-Uni, bien que le mois dernier, il ait révélé son intention de fermer son magasin de Coventry et ait entamé un processus de consultation avec le personnel concerné.

Elle emploie environ 11 000 personnes au Royaume-Uni, mais il n’est pas encore clair si ni comment elles seraient payées lors des fermetures temporaires de magasins.

«La santé et la sécurité de nos clients et collègues à travers le Royaume-Uni et l’Irlande est notre principale priorité, et donc je voulais partager certaines des choses que nous faisons dans nos magasins pour assurer la sécurité et le soin de nos clients et collègues », A déclaré le directeur national d’Ikea ​​Uk, Peter Jelkeby.

“Par mesure de précaution contre le risque actuel de Covid-19, nous avons décidé qu’à 18 heures le vendredi 20 mars, nous fermerions temporairement tous les magasins IKEA à travers le Royaume-Uni et l’Irlande aux clients.”

Jelkeby a ajouté que les clients peuvent continuer à magasiner avec Ikea en ligne et via son application, et se faire livrer des produits directement à leur domicile.

La livraison sans contact peut être demandée, et Ikea a déclaré qu’il serait en contact avec des rendez-vous de planification de cuisine pré-réservés pour discuter des options de planification virtuelle ou à distance.

«Les collaborateurs sont au cœur de l’activité d’Ikea ​​et nous nous engageons à les soutenir de la meilleure façon possible dans cette situation complexe et en évolution rapide», a déclaré Jelkeby.

«Nous tenons à remercier nos collègues et partenaires pour leur dévouement et leur travail acharné à travers ces temps sans précédent.»

Ikea n’est pas le seul à annoncer la fermeture de magasins lorsqu’un verrouillage imposé par le gouvernement n’est pas en place comme dans les pays européens voisins.

Clarks, l’une des plus grandes entreprises de vente au détail privées au Royaume-Uni, a été le premier grand détaillant britannique à avoir annoncé la fermeture de magasins en raison de la pandémie de coronavirus.

Des rapports ont depuis révélé que TK Maxx emboîterait le pas.

Fenwick a également déclaré qu’il fermerait tous les magasins jusqu’à nouvel ordre en raison d’un coronavirus, sur les traces du grand magasin rival Selfridges, qui a annoncé hier la fermeture de magasins.

Le détaillant de vêtements de sport Sweaty Betty a déclaré qu’il fermerait tous ses magasins à l’international, y compris ses 50 magasins au Royaume-Uni, et Oxfam fermera ses 600 magasins de charité dans les rues jusqu’à nouvel ordre.

D’autres détaillants qui ont annoncé des fermetures temporaires de magasins incluent Boden, Nike et Calvin Klein.

Pendant ce temps, Apple a annoncé qu’il fermerait tous ses magasins en dehors de la Chine jusqu’à nouvel ordre.

