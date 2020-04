Il a conçu des vélos Peloton et Soulcycle. Maintenant, il a fait un outil pour arrêter COVID-19

Avril

21, 2020

5 min de lecture

Eric Villency crée généralement des produits de consommation. Il est le PDG de Villency Design Group, qui développe et conçoit des produits dans toutes les industries – travaillant avec des clients aussi variés que Equinox, NBC et Ritz Carlton, ainsi que la création de vélos pour Peloton et Soulcycle.

Mais lorsque COVID-19 a commencé à conquérir le monde, Villency a commencé à réfléchir à la façon dont il pourrait pivoter pour aider. Il possède un vaste réseau de fournisseurs et de fabricants et savait qu’il pourrait mettre quelque chose sur le marché plus rapidement que beaucoup d’autres. Alors en un mois, j’ai créé Thermal Guardian, un appareil intelligent de surveillance de la température corporelle qui peut scanner n’importe quel espace et identifier les personnes qui font de la fièvre. De cette façon, ils peuvent être éloignés de la foule, ce qui pourrait potentiellement arrêter la propagation des maladies.

Le produit vient d’être lancé et a déjà été installé dans certains immeubles résidentiels de New York. Il est actuellement en pourparlers avec plusieurs autres développements dans le pays. Dans cette interview, il explique comment je suis passé rapidement du concept à l’exécution, comment j’ai repensé son processus en période de rareté et comment d’autres entrepreneurs peuvent intervenir et créer leurs propres solutions pendant cette crise.

Une fois que la gravité de COVID-19 est devenue claire, vous avez voulu faire quelque chose pour aider. Vous avez donc examiné vos compétences, votre équipe, vos ressources disponibles et… et ensuite? Comment avez-vous trouvé quoi faire ensuite?

Ayant voyagé et dirigé des affaires en Asie pendant de nombreuses années, j’ai pu constater à quel point ces sociétés prennent au sérieux les maladies infectieuses. Au cours de ces visites, j’ai vu que la surveillance de la température était essentielle pour identifier les personnes qui devraient éviter d’être en public. Donc, après avoir lu les nouvelles pendant quelques jours le mois dernier, il était clair que ma connaissance de la région, notre réseau international et mon expérience de la mise sur le marché pourraient être d’une aide plus large.

J’ai appelé les fabricants, ingénieurs et développeurs de logiciels avec lesquels je travaille régulièrement pour identifier le matériel le plus fiable pour la surveillance passive de la température sur une grande surface. Avec ces informations, j’ai conçu une interface utilisateur et un système matériel très simples qui pourraient être mis en œuvre rapidement – car le temps est un facteur si important.

Une fois le design en production, j’ai commencé à me connecter avec des amis et des entreprises avec lesquels nous avons collaboré par le passé. L’intérêt était immédiat; nous venons de terminer la première installation dans le bâtiment de l’Hôtel des Artistes dans l’Upper West Side de New York. Tant de clients avec qui j’ai travaillé, en particulier les restaurants et les hôtels, ont été obligés de fermer, et je voulais créer un système simple et clé en main qui peut améliorer la sécurité publique et permettre aux entreprises de rouvrir avec plus de tranquillité d’esprit et un sentiment de socialité. responsabilité.

Quel a été le plus grand défi ou problème auquel vous avez été confronté lors du développement du produit?

Les chaînes d’approvisionnement sont très tendues en ce moment, et il est difficile de produire des équipements très demandés. Cela est évident dans l’arriéré extrême d’articles comme les EPI et les ventilateurs. Il était difficile de produire des stocks et de les faire expédier aux États-Unis.

J’ai fait des appels directs à des usines qui avaient de l’expérience dans la production des composants spécialisés dont nous avions besoin pour les unités, et il était maintenant temps de faire appel aux faveurs des sociétés de logistique avec lesquelles je fais affaire depuis des décennies. Cela m’a permis d’accélérer le transport de fret aérien, qui est traditionnellement difficile à éliminer rapidement.

Étant donné la vitesse à laquelle vous aviez besoin pour mettre cela sur le marché, je suppose que vous deviez faire les choses différemment de ce que vous faites habituellement. Comment avez-vous changé votre processus de développement de produits?

La clé était d’utiliser des composants matériels fiables et testés au combat qui existaient déjà, comme le rayonnement de lumière noire et des composants de caméra spécifiques. Je suis très fier de créer des designs attrayants avec une forme attrayante, mais parce que nous avons dû nous déplacer rapidement – et n’avons pas eu le temps de créer des moules personnalisés – ces unités initiales sont plus utilitaires que nous le ferions habituellement.

Une solution COVID-19 doit également évoluer très rapidement – nous avons besoin de solutions entre les mains des gens maintenant, pas en quelques semaines ou mois. Comment avez-vous réussi à faire évoluer le plus rapidement possible tout le monde dans votre chaîne d’approvisionnement?

J’avais une idée du système que je savais pouvoir apporter à nos partenaires, et j’ai conceptualisé ce qui devait arriver pour le produire le plus rapidement possible. Le matériel de rayonnement du corps noir est en forte demande en ce moment, il était donc essentiel de pouvoir sécuriser la capacité de fabrication pour produire les unités et avoir un stock disponible. La gravité de cette crise a créé une motivation unificatrice chez nos fournisseurs pour se rassembler, éliminer les formalités administratives concernant le transport et aider à remettre la société sur les rails. Cet état d’esprit était essentiel pour que cela se produise.

Par exemple, la plupart des OEM (fabrication d’équipement d’origine) impliquent beaucoup de va-et-vient avec la chaîne d’approvisionnement pour déterminer la taille de la production potentielle et négocier les prix et les spécifications. Il peut également y avoir des frictions entre les directeurs de production (qui sont motivés par les coûts et la qualité), les concepteurs (qui protègent leur concept) et les ingénieurs. Mais dans cette fenêtre, tout le monde était carrément concentré sur les solutions et le support.

Aux grandes et petites échelles, de nombreux entrepreneurs veulent aider. Que leur conseillez-vous?

Les défis de la gestion d’une entreprise dans cet environnement peuvent être accablants, mais ils sont également l’occasion d’opérer des changements positifs. Je dirais à mes collègues entrepreneurs de tirer parti de notre expérience collective face à l’adversité. Faites appel à votre réseau et exploitez la créativité et les compétences en résolution de problèmes que nous avons passées des années à développer. Les gens veulent voir du leadership en ce moment. C’est la fenêtre pour vous pencher et trouver des solutions qui peuvent aider à la récupération.

