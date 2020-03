Il a couru aux Bunds allemands et aux obligations T, les rendements aux niveaux historiques bas. Ce que cela signifie pour le marché

Alors que je marchés boursiers continuent de perdre du terrain sous les coups de l’urgence du coronavirus, il y a une course aux investissements jugés plus sûrs sur le marché obligataire, comme les T-bonds américains.

Il s’ensuit que les rendements (qui évoluent en sens inverse des prix) du dix ans américain, référence pour l’ensemble de l’obligation mondiale, ont enregistré le matin une baisse de 16,9% à 0,769%. Hier, ils avaient atteint un nouveau creux historique de 0,899%, après avoir déjà touché le nouveau creux de 0,906% au cours de cette semaine.

Après tout le marché continue de parier que la Fed annoncera de nouvelles baisses de taux d’intérêt après mardi dernier, la banque centrale américaine a annoncé de manière inattendue une baisse de 50 points de base.

Ces derniers jours Goldman Sachs a indiqué qu’il s’attendait à une réduction de 25 points de base du coût de l’argent lors de la réunion du FOMC prévue du 17 au 18 mars puis un ciseau à 25 points en avril. Dans ce cas, la Fed réduirait le coût de l’argent d’un point de pourcentage en un peu plus d’un mois, le ramenant entre 0,50 et 0,75%.

«Nous assistons à des mouvements extraordinaires qui suggèrent un climat de peur sur les marchés financiers. Le choc économique en cours incitera les banques centrales à prendre de nouvelles mesures, mais pas nécessairement sous la forme de baisses de taux d’intérêt. Les actifs les plus exposés au risque, comme les actions et le crédit, jusqu’à présent, ils ont mieux performé que la baisse des rendements suggère Titres du Trésor américain. Certains de ces domaines qui ont bien résisté jusqu’à présent sont en train de chuter, ce qui contribue à l’augmentation de la demande d’investissements sûrs tels que les obligations du gouvernement américain “, a-t-il déclaré. Paul Brain, gestionnaire du BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund et responsable des titres à revenu fixe de Newton IM (BNY Mellon Investment Management), qui a ajouté: “Une autre observation est que les marchés peuvent devenir moins liquides (surtout vendredi aujourd’hui), un facteur qui peut amplifier les mouvements de prix.

Étant donné que de nombreux investisseurs ont été pris au dépourvu par les effets économiques du virus, une phase de liquidation de nombreuses positions devrait avoir lieu, ce qui n’est plus approprié dans le scénario actuel. Nous pourrions assister à des retombées négatives supplémentaires pour les entreprises (et peut-être pour les gouvernements) car la diminution des flux de trésorerie pourrait entraîner des problèmes de liquidité qui, à leur tour, se répercuteraient sur le remboursement des dettes “.

En Europe, elle a couru au Bund allemand

De retour en Europe, les tensions sur les marchés financiers provoquées par l’épidémie de coronavirus favorisent une fuite vers la qualité généralisée qui récompense les obligations des principaux pays de la zone euro.

Dès ce matin, les flux sur le marché secondaire des titres à revenu fixe ont pénalisé les obligations des pays périphériques de la zone euro (l’Italie et l’Espagne en tête) et se sont concentrés sur Bund allemand. Le taux de référence du Bund à 10 ans (échéance 15/2/2030) a ainsi atteint le plus bas historique de -0,74%, comme cela s’était déjà produit début septembre 2019.

Dans l’intervalle, la courbe des taux allemands a poursuivi sa tendance à l’aplatissement avec l’écart de rendement sur le segment 5-10 ans qui est tombé à une quinzaine de points de base (-0,89 et -0,74%) et à 3 points de base sur des échéances de 2 à 5 ans.

Les attentes des analystes

«Des marchés financiers plus volatils sont attendus en ce moment. Ils ont déjà prédit une récession, les rendements à long terme américains atteignant des creux records et les marchés boursiers subissant une forte correction “, ont-ils expliqué. les analystes de DECALIA Asset Management dans une note. «Cette angoisse peut persister quelques jours ou semaines, mais pas beaucoup plus longtemps, car il y aura de la lumière au fond de ce tunnel. Les évaluations des actions, en particulier celles liées aux obligations d’État refuges, deviendront à terme suffisamment attractives pour conquérir des investisseurs courageux dont l’horizon temporel dépasse la saison de la grippe commune. “

Quelle stratégie adopter?

“Une approche prudente est recommandée, en maintenant un positionnement tout terrain, compte tenu du régime de plus grande volatilité, mais pas de panique – même dans l’hypothèse d’une nouvelle pression technique commerciale (comme fin 2018) due à des algorithmes, des stratégies quantitatives ou de marge appels qui amplifient la correction. Des changements radicaux dans les portefeuilles apporteront un soulagement à court terme mais des regrets plus durables. Notre indicateur à contre-courant est déjà en territoire de survente, proche du niveau observé fin 2018. Les crises et les dislocations sont toujours difficiles à supporter, même pour les investisseurs experts, mais l’expérience nous a montré qu’elles créent également des opportunités d’investissement.

Il y a quelques semaines, les investisseurs se sont plaints de valorisations élevées et se sont demandé ce qu’il restait à acheter. Bien qu’il soit probablement trop tôt pour investir, le point de rendement approche. Nous devons nous tourner vers l’avenir et être prêts à exploiter de manière opportuniste ce nouveau régime de volatilité. “