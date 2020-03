KPMG considère qu’il est difficile d’intégrer le risque de changement climatique dans les stress tests des institutions financières.

Pablo Vañó, directeur du conseil pour le secteur financier de KPMG, a fait ces déclarations lors de la tenue d’un forum sur la «finance durable», avec les directeurs de la banque responsable de Santander, Lara de Mesa et Caixabank, Sandra González et le partenaire responsable de la durabilité et de la bonne gouvernance de KPMG en Espagne, Ramón Pueyo.

L’expert a souligné que la complexité provient du moment de l’analyse dans le test, car le test de résistance pour déterminer la solvabilité des entités se fait en trois ans et les risques environnementaux “ont un horizon temporel beaucoup plus large”.

Vañó a expliqué que «vous devez voir ce qui se passerait si la température augmentait d’un degré ou d’un degré et demi en 30 ans. Voici donc ce qui sous-tend la difficulté d’anticiper ce qui se passerait dans de tels scénarios défavorables et chronophages ».

Luis de Guindos, le vice-président de la Banque centrale européenne (BCE), a déclaré l’été dernier que ces expositions entreraient dans les tests prévus pour cette année, mais Vañó a commenté que les exercices que l’Autorité bancaire européenne (ABE) prépare “finalement pas ils ont pu introduire explicitement des risques environnementaux. »

Au lieu de cela, il a déclaré que l’intention était de suivre une approche similaire à celle utilisée dans le test de 2018 avec son inclusion parmi les risques de réputation.

En revanche, l’expert a souligné la difficulté qu’ont les entités à introduire ce risque dans la gestion de leur bilan, comme l’exigent le contrôleur et le régulateur, car aucune norme n’a encore été fixée sur ce qui est vert et comment il est mesuré.

Récemment, l’ABE a publié une série de guides pour l’évaluer en matière d’octroi de crédit, sans clôturer la version finale annoncée pour décembre dernier.

En ce sens, il a estimé que «lier le processus d’octroi de financement aux aspects environnementaux est bien dit, mais il est très difficile de le mettre en pratique car au final comment mesurez-vous? Comment évaluez-vous s’il s’agit d’un financement durable ou non? ».

Sans l’existence de ces lignes directrices, les administrateurs de Responsible Banking de Santander et CaixaBank ont ​​souligné la complexité de l’intégration de ces expositions dans le calcul du capital, comme la BCE pourrait le faire.

