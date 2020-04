Il est temps d’agir

Des centaines de milliers d’entreprises, de travailleurs indépendants, d’employés sur le point de perdre leur emploi et de clients informels sans clients commencent à réfléchir à la façon de vivre avec moins ou pas de revenus à partir de cette semaine. Chaque jour qui passe sera plus. La pandémie mondiale du coronavirus Covid-19 entraînera un ralentissement économique équivalent aux grandes crises de l’histoire du Mexique.

La réponse du gouvernement a été de défendre son Plan National de Développement (PND) et le budget avec de légers ajustements. C’est ce qu’a déclaré le président Andrés Manuel López Obrador dans son discours du 5 avril. Le temps, une denrée rare à l’heure actuelle, montrera que cela est insuffisant. Le consensus des analystes prévoit une baisse du produit intérieur brut de 4% en 2020. Les économistes de JP Morgan l’estiment à 8%.

Mais la crise sanitaire s’accompagne d’un effondrement économique sans précédent qui nécessite une action vigoureuse. Premièrement, il est certain que le gouvernement est prêt à lancer une politique budgétaire agressive pour maintenir la consommation. Les soutiens sociaux que cette administration a lancés pour atténuer les inégalités ne suffisent pas à contenir une crise qui, aux États-Unis, a provoqué des records de chômage ces dernières semaines.

Le Mexique doit lancer un plan d’infrastructure qui comporte une composante d’investissement public à fort impact. Elle doit s’accompagner d’investissements privés et il faudra pour cela lever certaines des incertitudes qui pèsent encore sur certains secteurs.

Le gouvernement n’a pas à renoncer au projet qu’il a présenté à ses électeurs; il doit offrir des garanties et un état de droit aux investisseurs s’il veut que les ressources atteignent des secteurs tels que l’énergie. Lorsque les États-Unis présentent un projet de 2 000 milliards de dollars, nous pouvons comprendre que la situation n’est pas moindre.

Deuxièmement, il est nécessaire de garantir la liquidité aux entreprises et aux familles pour éviter les licenciements massifs et les défauts de paiement. L’admirable programme de report des paiements de la banque, rendu possible par l’agilité avec laquelle les régulateurs du secteur financier ont réagi pour le rendre possible, montre un exemple de ce qui est nécessaire.

Le gouvernement dispose de plusieurs instruments pour obtenir un effet similaire pour ces mois d’inactivité économique où le manque de revenus rend très difficile le maintien de la masse salariale: le report des déclarations fiscales et la suspension des cotisations à la Sécurité sociale. Cela a été fait par d’autres pays, de l’Argentine aux États-Unis, étant donné le fait indéniable que la mort d’une entreprise ou la faillite d’une famille est difficile à inverser.

Le Mexique a également une banque de développement avec des indices de capitalisation qui lui permettent de décoller à des moments comme celui-ci. Il est impératif que Nafin propose un programme de garantie afin que les petites et moyennes entreprises aient accès à des prêts bonifiés – c’est-à-dire à un taux aussi proche de zéro que possible et avec un moratoire pour les premiers mois – sous réserve, bien entendu, du respect de certains principes. .

Par exemple, il peut être ouvert à des sociétés non formalisées devant le Trésor en échange de l’entrée en formalité. Compte tenu des revenus négligeables enregistrés par les secteurs du tourisme, de la restauration, de l’automobile ou du commerce qui n’ont pas été numérisés, ces lignes de crédit peuvent être un moyen de survie.

Parallèlement à un plan de soutien budgétaire et à un projet de liquidité pour les familles et les entreprises, il est nécessaire de revoir la liste des activités essentielles afin de l’aligner sur celle des partenaires commerciaux du Mexique, des États-Unis et du Canada, afin que les chaînes de production ne soient pas rompues. , en particulier dans le secteur manufacturier. C’est un point très pertinent des mois après l’entrée en vigueur de la TMEC et pour ne pas frapper inutilement l’économie du côté de l’offre.

Enfin, il est important que, compte tenu de la désinformation, le président soutienne la gestion technique et opportune des marchés qui est assurée par le ministère des Finances.

Comment est-il payé?

Le renforcement du secteur de la santé et les propositions présentées pour réactiver l’économie mexicaine ne sont pas très différents de ceux formulés par des économies en développement comme celle du Mexique. Ils ne sont pas gratuits et ils ne sont pas possibles tout en maintenant l’excédent primaire que le gouvernement a proposé dans le budget.

Franklin D. Roosvelt, cité par López Obredor dans son discours du 5 avril, a défendu les politiques anticycliques et l’expansion des investissements publics et des dépenses pour faire face aux rigueurs de la Grande Dépression. Ce n’est pas le moment d’austérité ou de serrer la ceinture. L’État se pose pour défendre les citoyens dans des circonstances telles que cette crise.

La crise de Covid-19 est une bonne occasion de réfléchir à la question de savoir s’il serait utile que PND projette de donner la priorité budgétaire en 2020 à un moment où il est urgent de développer le réseau hospitalier et l’acquisition de fournitures médicales. Il sera nécessaire d’évaluer dans quoi injecter de l’argent. Il sera également nécessaire de revoir la position du gouvernement de ne pas augmenter la dette, à condition qu’elle soit faite à des fins d’investissement et non d’augmentation des dépenses courantes.

Rien de tout cela ne sera viable sans un message de confiance et de certitude aux marchés concernant la vision du Mexique en tant que lieu ouvert à l’investissement et à l’État de droit. Un état du droit social, où il existe des politiques pour atténuer les inégalités et créer des opportunités pour tous, mais où les conditions sont données pour que l’investisseur ait la sécurité de son investissement. Ce n’est qu’ainsi, avec une vision qui intègre ceux qui n’ont rien, mais aussi les entrepreneurs de toutes tailles et surtout les moyennes et petites, qui génèrent l’essentiel de l’emploi mexicain, que nous sortirons d’une crise que nous connaissons à peine. la ligne de départ.

