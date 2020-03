Il est temps d’apporter ces 5 avantages en col blanc à une main-d’œuvre plus large

Les cols bleus sont l’épine dorsale de l’entreprise et doivent être traités comme tels.

Mars

16, 2020

4 min de lecture

Aujourd’hui, les employés bénéficient d’avantages assez doux. Horaires flexibles, options à distance, bière gratuite dans la salle de pause, etc. Les entreprises intelligentes comprennent que des employés heureux fournissent les meilleurs résultats. Et avec la propagation du coronavirus, les employeurs testent massivement la viabilité des prestations du travail à domicile. Après la peur, certaines entreprises peuvent découvrir que leurs équipes sont plus productives lorsqu’elles n’ont pas à se soucier d’un trajet. Bien qu’aucune grande entreprise ne se soit engagée dans un changement permanent, cette crise sanitaire présente une opportunité intéressante pour les entreprises d’en savoir plus sur ce qui motive les travailleurs modernes.

Presque toutes les entreprises qui font la une des journaux pour envoyer des employés chez eux emploient des cols blancs, mais qu’en est-il de tous les cols bleus et les travailleurs postés qui sont confrontés à la même situation? Ne méritent-ils pas d’être traités avec le même respect? Alors que de nombreux emplois exigent que les employés soient physiquement présents pour exercer leurs fonctions, les entreprises ne devraient pas laisser les cols bleus dans leur course pour faire le bien de leurs employés.

Vos cols bleus font fonctionner votre entreprise. Sans eux, les clients ne seraient pas desservis, les produits ne seraient pas vendus et les revenus seraient réduits. Vous avez besoin de gens formidables de toutes les couleurs de col pour rester au top, alors offrez à vos coéquipiers les avantages qu’ils méritent (et gagnez leur loyauté dans le processus) en offrant ces avantages traditionnels en col blanc au reste de votre personnel.

1. Planification flexible

La vie arrive à tout le monde, pas seulement aux programmeurs et rédacteurs. Votre équipe veut la flexibilité dont elle a besoin pour répondre aux urgences, planifier les vacances et maximiser l’équilibre travail-vie. Une dotation en personnel suffisante est la première étape, mais même avec une équipe complète, les entreprises dotées de modèles de dotation traditionnels ont souvent du mal à couvrir les quarts de travail et à répondre aux attentes de la main-d’œuvre d’aujourd’hui. Lisez la technologie et explorez différentes approches pour résoudre vos problèmes. Par exemple, MyWorkChoice aide les entreprises à traduire les formats d’horaire existants en arrangements de quart de travail flexibles avec des transitions en douceur, en particulier dans les industries de cols bleus comme la fabrication et l’entreposage, et permet aux employés de concevoir leurs propres horaires à l’aide d’une application mobile.

2. Aide à la garde d’enfants

Les cols bleus ont aussi des enfants. Aidez-les à prendre soin de leur famille en leur offrant des programmes d’aide à la garde depuis votre bureau. Vous n’êtes pas obligé de gérer une garderie d’entreprise (bien que ce soit une option), mais envisagez de subventionner les frais de garde des employés pour les aider à se permettre des garderies extérieures. WeeCare, une start-up de garde d’enfants, aide les entreprises et les parents à trouver des options abordables. Si votre entreprise emploie suffisamment de personnes, vous pourrez peut-être négocier des tarifs plus bas pour vos employés.

3. Programmes de bien-être

Des employés en bonne santé sont des employés heureux et des employés heureux sont des employés productifs. Les deux parties en bénéficient lorsque vous investissez dans le bien-être de votre main-d’œuvre, en particulier lorsque celle-ci reste debout toute la journée. La start-up RH et avantages sociaux Rise lance des défis de bien-être pour que ses employés restent actifs, perdent du poids et mangent des aliments plus sains. Essayez un mélange de compétition en équipe et de défis incitatifs pour aider les travailleurs à atteindre leurs objectifs de santé personnels. Amenez une diététicienne ou un entraîneur physique pour aider les travailleurs à fixer des objectifs et à offrir des prix aux personnes qui atteignent leurs objectifs.

4. Remboursement des frais de scolarité

Les jeunes ont une énorme dette de prêt étudiant, même dans les cols bleus. Que vos employés veuillent rembourser de vieux prêts ou investir dans la formation continue, rendez ce processus plus facile en offrant un remboursement des frais de scolarité et une assistance pédagogique.

ConnectYourCare, une entreprise spécialisée dans les prestations de santé des employeurs, soutient que les programmes de remboursement des frais de scolarité réduisent le chiffre d’affaires et les dépenses à long terme. Investissez dans vos employés. Alors que certains partiront, d’autres aideront votre entreprise à croître. Lorsque vous traitez bien les gens, même ceux qui trouvent de nouveaux emplois chanteront les louanges de votre entreprise et vous aideront à attirer de meilleurs talents.

5. Plans de retraite

Peu de gens veulent travailler pour toujours, mais Bankrate rapporte que les milléniaux ont peu confiance en la capacité des systèmes sanctionnés par l’État à couvrir leurs besoins de retraite. Avec des coûts de santé extrêmement élevés pour les travailleurs vieillissants et une main-d’œuvre jeune aux perspectives sombres, les employeurs d’aujourd’hui devraient faire tout leur possible pour aider les travailleurs à épargner pour leur retraite.

Offrir des programmes 401 (k) et des contributions de contrepartie aide, mais vous pouvez faire plus pour vos employés en les aidant à comprendre comment mettre leur argent au travail. Faites venir un conseiller financier de votre fournisseur de régime de retraite ou d’une autre société financière et invitez les employés à poser des questions sur leurs options. Choisissez une personne sans intérêt personnel dans les choix de vos employés pour vous assurer que votre invité n’essaye pas de les orienter vers de mauvais investissements.

Pourquoi les cols blancs devraient-ils avoir tous les avantages? La main-d’œuvre col bleu constitue l’épine dorsale du monde des affaires. Alors que les entreprises se démènent pour attirer les meilleurs talents avec des avantages de classe mondiale, n’oubliez pas d’offrir ces mêmes avantages aux travailleurs qui ont été laissés pour compte par l’engouement.

