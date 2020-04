Il est temps de passer de l’austérité à la solidarité

Le gouvernement mexicain a décidé de poursuivre et d’approfondir les investissements dans des projets emblématiques tels que Dos Bocas, mais chaque peso qui va à ces travaux aujourd’hui sera un peso qui ne sera pas disponible pour soutenir les travailleurs. Alors qu’ici, il est prévu d’allouer plus de ressources et de réduire les impôts à Pemex, au Brésil et au Chili, le paiement des impôts pour les PME a été différé ou suspendu.

Les 2 millions de prêts de 25 000 pesos que le ministère des Finances et du Crédit public propose aux petites entreprises familiales ne suffiront pas à encourager le dynamisme économique.

De leur côté, les prêts personnels et au logement ne sont pas productifs, ne réactivent pas les revenus et ne généreront pas d’emplois. En revanche, le Pérou effectuera des transferts directs aux ménages et accordera des crédits aux entreprises dont le plan de réactivation équivaut à 12% de son produit intérieur brut (PIB).

Cette administration insiste sur une idée incomprise de la responsabilité fiscale. La dette en temps de crise offre des ressources pour soutenir les revenus, l’emploi et le secteur productif. Il est temps que l’État utilise son accès au secteur financier international pour le mettre au service des familles.

Le gouvernement fédéral doit passer d’un plan de responsabilité budgétaire sans compromis à un plan de responsabilité sociale urgente. Cela a été bien compris par le gouvernement colombien, qui a demandé des prêts internationaux de 11 000 millions au Fonds monétaire international (FMI) et de 3 000 millions à la Banque mondiale. Sans contraction de la dette, le plan de relance économique au Mexique sera si petit qu’il ne stimulera pas la croissance.

