Il est temps de réévaluer à quoi ressemble un excellent service client

Les niveaux de satisfaction des clients ont chuté pour la 5e année consécutive, selon le dernier UKCSI.

La dernière décennie a été l’une des plus turbulentes et difficiles de l’histoire récente pour les détaillants britanniques.

De John Lewis à Asos, la pression pour réduire les coûts et augmenter l’efficacité a été intense. La dernière édition du UK Customer Service Index, que nous gérons depuis 2008, montre qu’au cours des trois dernières années, les scores ont glissé partout.

Il s’agit de la plus longue série continue de déclin du service client de l’histoire de notre indice, le ramenant à des niveaux observés pour la dernière fois en 2015.

La performance des entreprises de vente au détail – en particulier, la vente au détail non alimentaire – a été affectée, avec des preuves que les clients sont de plus en plus pris en compte dans leurs choix d’achat.

Au niveau le plus élémentaire, bien faire les choses du premier coup, tenir ses promesses et prévenir les problèmes sont des facteurs fondamentaux de la satisfaction du client. Les organisations les plus efficaces le font régulièrement, mais elles en font beaucoup plus. Ils conçoivent des expériences autour des besoins de leurs clients et font preuve de normes éthiques élevées dans leurs relations avec les clients, les employés, les partenaires et les fournisseurs. Ils combinent la technologie et les gens pour créer des expériences qui fonctionnent et se sentent personnelles. Ils sont authentiques et utilisent le service client pour développer la compréhension et de meilleures relations. Ils sont clairs sur leur objectif, leur pertinence et l’impact qu’ils créent.

John Lewis et Next ont dominé le secteur de la vente au détail (non alimentaire), montrant comment trouver le bon équilibre entre les facteurs d’hygiène du service client tels que la rapidité de traitement des réclamations et les facteurs de satisfaction tels que la conception de leurs expériences autour des clients.

Cela est particulièrement vrai pour John Lewis. Au cours de l’année écoulée, elle a mis en œuvre une série d’initiatives en réponse à l’évolution des besoins des clients. Cela comprend son essai de rachat, permettant aux membres de fidélité de recevoir de l’argent pour le retour des vêtements, et d’essayer un sac réutilisable click and collect fait à 100% de matériaux recyclés.

Malgré les faits saillants individuels, dans l’ensemble, les scores des marques pour l’éthos, la connexion émotionnelle et l’éthique ont tous chuté davantage au cours des 12 derniers mois que les éléments plus rationnels et transactionnels tels que l’expérience de service et le traitement des plaintes.

Le risque est que, alors que les conditions économiques continuent de mordre, les marques réduisent les aspects de service de leur offre et entrent dans une spirale de déclin alors que les clients refusent les entreprises qui ne remplissent pas leur promesse de marque.

Les entreprises doivent noter que sur une période de cinq à huit ans, les organisations dont la satisfaction client est au moins un point meilleure que leur secteur sont en moyenne 70% plus rentables que celles dont la satisfaction client est inférieure à la moyenne.

Les défis de cette nouvelle décennie exigeront des marques de détail qu’elles fassent preuve d’agilité, d’innovation et de cohérence dans leur objectif. Malgré des décennies d’efforts, l’expérience client offerte par de nombreuses organisations semble encore banale, médiocre ou ne répond pas aux besoins des clients. Il est temps de réinitialiser et de rappeler à quoi ressemble un excellent service et pourquoi il est important pour nos employés, nos organisations et l’économie britannique dans son ensemble.

Un service exceptionnel n’est pas seulement une collection d’expériences transactionnelles qui peuvent être activées et désactivées à volonté. Cela nécessite une constance de l’objectif soutenue par l’engagement du leadership, des employés engagés et une attention constante à l’excellence opérationnelle.

Un excellent service client est important car il offre de meilleurs résultats financiers, aide à améliorer la productivité et renforce la confiance. Plus d’un quart des clients interrogés sont prêts à payer plus pour un meilleur service, soit près du double de la proportion sacrifierait le service pour obtenir le prix le plus bas.

Il est maintenant temps de recentrer, d’innover et de relever les normes de service dans le secteur de la vente au détail pour atteindre et fidéliser les consommateurs modernes qui exigent une plus grande ouverture, transparence et produits et services durables.

Nous avons tous à jouer – et beaucoup à gagner – dans la création d’une culture nationale qui s’appuie sur un service brillant.

