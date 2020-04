Il est temps d’embarquer avec la nouvelle «normale» pour les entreprises

C’est la question qui préoccupait tout le monde ces derniers temps: quand les choses redeviendront-elles normales?

C’est compréhensible, surtout sans date de fin en vue. Mais la réalité est que, si certaines choses prendront des semaines ou des mois, d’autres ne reviendront tout simplement pas à la normale et ce que nous vivons maintenant deviendra la nouvelle «normale». Le changement n’est pas nécessairement mauvais, cependant. Des moments incertains comme ceux-ci contribuent à accélérer l’innovation, en particulier pour les entreprises. Voici quelques tendances que nous observons et expérimentons toutes les deux et qui devraient devenir notre nouvelle norme:

TÉLÉCOMMUTATION ET TOUT EN LIGNE

Le besoin de télétravail est le changement le plus évident qui se produit actuellement. La distanciation sociale signifie que nous avons dû mettre fin à tout contact en personne non essentiel, conduisant à un travail à distance pour ceux qui sont capables. Pour certaines entreprises, comme Stryve, ce fut une transition facile. Nous avions déjà les outils et les logiciels pour travailler à distance – Slack et Microsoft Teams ont été nos meilleurs amis ces derniers temps. D’autres entreprises étaient moins préparées et ont été contraintes sans cérémonie à la transformation numérique. En conséquence, les équipes se démènent pour augmenter leurs capacités technologiques.

Il existe de nombreuses industries de services où le travail à domicile n’est tout simplement pas une option. Même encore, beaucoup ont trouvé des moyens temporaires et créatifs de surmonter la pandémie, comme ces salons offrant des coupes de cheveux virtuelles. Pour d’autres secteurs, le passage au numérique pourrait révolutionner désormais le fonctionnement des choses. Prenez Maple, par exemple, la plate-forme qui cherche à éliminer les salles d’attente, la transmission des germes et les conflits d’horaire des cliniques en devenant virtuel. Qui aurait pensé que rendre visite à votre médecin était quelque chose d’amorcé pour une perturbation?

L’essentiel est que le travail à distance, les réunions virtuelles et d’autres services numériques sont là pour rester. Avec tout le monde coincé à la maison, il n’est pas surprenant que le monde numérique soit plus occupé que jamais. En fait, selon les rapports, le trafic Internet mondial a augmenté de 50%. Avec les clients qui voient maintenant qu’ils n’ont pas besoin d’aller n’importe où, ne vous attendez pas à ce qu’ils affluent vers les vitrines quand tout sera fini. Au lieu de cela, regardez-les se faire emporter par les entreprises qui ont mis leurs affaires en ligne.

SALONS ET ÉVÉNEMENTS

Les événements en personne sont la pierre angulaire de nombreuses industries. Les entreprises B2B, en particulier, considèrent les événements ciblés comme l’un de leurs outils de génération de leads les plus performants. Selon une étude du rapport sur la génération de la demande, plus de 76% des spécialistes du marketing ont désigné les événements comme leur tactique de génération de leads B2B haut de gamme la plus réussie. C’est très bien, mais que sommes-nous censés faire maintenant que le gouvernement a limité les rassemblements sociaux à un maximum de 5 personnes? J’espère que vous êtes bien plus proche.

Sérieusement, il faudra encore un certain temps avant que les gens se sentent à nouveau à l’aise dans la foule. Alors, comment les entreprises peuvent-elles chercher à reproduire l’expérience du salon sans le salon? Voici quelques options:

Les entreprises dépensant souvent des dizaines de milliers de dollars pour des salons, les équipes marketing devraient être en mesure d’explorer ces tactiques alternatives tout en réduisant les budgets. Si le ciblage est bien exécuté, les entreprises pourraient en fait générer plus de prospects en s’éloignant des salons commerciaux en raison de la plus grande échelle de l’audience numérique. Non seulement cela, mais ces tactiques numériques viennent avec les données avancées et le suivi qui manquent aux salons commerciaux, permettant aux entreprises d’évaluer le ROI avec plus de confiance.

CHANGEMENT DU COMPORTEMENT ET DES PRIORITÉS DES CONSOMMATEURS

Avec le début brutal de COVID-19, les consommateurs ont été obligés de changer de comportement du jour au lendemain. Au moment d’écrire ces lignes, nous en sommes à la semaine 6 d’aplanir la courbe et même les choses les plus habituelles comme la façon dont nous mangeons, faisons de l’exercice et socialisons ont changé. Maintenant que vous commandez des produits d’épicerie en ligne, reviendrez-vous à l’épicerie en magasin? Allez-vous vous en tenir à votre entraînement à domicile ou renouveler votre abonnement au gymnase? Certains de ces changements façonneront certainement nos habitudes pour les années à venir.

Prenez le streaming, par exemple. Selon une étude menée par OnePoll, l’Américain moyen diffuse 8 heures par jour depuis le début de la pandémie. Je suis sûr que les Canadiens ne sont pas trop loin non plus. Avec ce développement, les studios de cinéma ont discuté de la distribution de contenu directement au consommateur. Si cela devait se produire, comment le marketing et la publicité s’intégreraient-ils? La consommation de contenu se révélant à l’épreuve des pandémies, c’est peut-être le moment d’explorer les campagnes TV connectée, les publicités Hulu ou d’autres opportunités basées sur le streaming?

Le plus grand changement, et celui qui est définitivement là pour rester, est la pleine adoption du commerce électronique. Bien qu’il soit largement utilisé depuis des années, ce n’est pas pour tout le monde, beaucoup optant toujours pour l’interaction en personne qui accompagne les achats en personne. Malgré ce que les gens préfèrent, COVID-19 a forcé les gens à s’adapter. Avec cela, Shopify a signalé des «niveaux de trafic du Black Friday» sur les magasins en ligne des clients. Ils sont également devenus la deuxième entreprise la plus valorisée au Canada en bourse. Pendant ce temps, des entreprises comme Home Depot et Canadian Tire ne peuvent pas suivre les commandes d’enlèvement en bordure de rue et Instacart devrait embaucher 300 000 employés supplémentaires pour exécuter les commandes. Si vous n’êtes pas équipé pour vendre des services ou des produits en ligne, toute cette expérience devrait être plus que suffisante pour faire du commerce électronique et des achats en ligne une priorité.

En parlant de priorités, les organisations B2B peuvent s’attendre à ce que les objectifs et les priorités de leurs clients changent pour faire face au ralentissement économique. Cela signifie peut-être que les clients se concentrent sur la réduction des coûts plutôt que sur l’augmentation des revenus. Si tel est le cas, vous devrez ajuster votre messagerie, votre marketing et votre positionnement pour répondre à ce pivot. Quel que soit votre public et quelle que soit son évolution, vous devrez réagir rapidement et en conséquence pour vous aligner avec lui.

ALORS… EST-IL OK DE FAIRE ENCORE LE MARKETING NORMAL?

À l’heure actuelle, le marketing est un peu difficile. Faire de la publicité ou ne pas faire de publicité? Est-il vraiment nécessaire d’envoyer cet e-mail “Nous sommes là pour vous en ces temps troublants …”? Les gens ont évidemment des choses plus importantes à se soucier. Si vous n’avez pas ajusté votre messagerie pour être sensible à ce qui se passe dans le monde, les choses pourraient se retourner contre votre entreprise. Pourrait-il y avoir quelque chose de plus digne d’une publicité qu’une publicité KFC axée sur le léchage des doigts pendant une période d’hyper-propreté? Lisez la salle, les gars.

Entre trouver le bon ton et évaluer ce qui est approprié en ce moment, il y a beaucoup plus à considérer avant de lancer “lancer” sur cette campagne. Mais, il y a toujours la possibilité de se commercialiser tout en offrant un impact positif. Qu’il s’agisse d’efforts à plus grande échelle comme la campagne «Le courage est beau» de Dove ou quelque chose d’aussi petit que d’encourager les autres à soutenir les magasins locaux, les campagnes qui mettent les gens au premier plan seront bien reçues.

Alors que les nouvelles liées à la pandémie dominent toujours les gros titres, nous nous habituons progressivement à la vie en ligne. Les gens veulent sentir que les choses reviennent à la normale, le marketing devrait donc reprendre ses activités comme d’habitude. Soyez juste conscient des priorités des clients. Certaines tendances vont persister et certaines s’estomperont. Ce qui peut être dit avec certitude, c’est que les marques et les entreprises qui sont capables d’être flexibles et adaptables à leur stratégie marketing maintenant, récolteront les récompenses futures.