Il est temps que les détaillants de mode profitent au maximum des vêtements d’occasion (Oped)

Dans le cadre de la transition vers des achats durables, les consommateurs britanniques achètent et vendent de plus en plus de vêtements pré-portés. Les détaillants de mode qui entrent dans ce secteur d’activité tendance peuvent traiter la source des vêtements d’occasion, le «consommateur-vendeur», comme une sorte de partenaire commercial, avec des avantages mutuels dans l’achat et la vente. Le détaillant qui établit la meilleure relation avec ces partenaires hybrides peut approfondir le lien avec davantage de clients, augmentant ainsi l’engagement et la part de marché.

Des recherches récentes de la Fashion Retail Academy révèlent que les acheteurs au Royaume-Uni sont tout aussi enclins à acheter des vêtements d’occasion plutôt que d’en acheter de nouveaux, avec plus des deux tiers du Royaume-Uni choisissant de magasiner dans des magasins de charité ou des applications de vêtements d’occasion en ligne. 66% des acheteurs achètent désormais des vêtements pré-portés.

Plutôt que de laisser cette nouvelle zone de marché à des boutiques ou des applications caritatives, il existe un certain nombre d’avantages pour un détaillant de mode d’exploiter sa position actuelle sur le marché pour développer la vente de vêtements pré-portés, comme l’ont fait Zalando et John Lewis.

Premièrement, la plus grande étendue et profondeur de toute la gamme de produits dans la boutique du détaillant en fait le site incontournable pour les acheteurs de voir ce qui est disponible. Deuxièmement, les acheteurs sensibles au prix seront attirés sur le site pour la première fois. Troisièmement, les consommateurs qui vendent via un détaillant seront plus fidèles. Quatrièmement, les consommateurs de mode qui dévalent leur garde-robe vont la construire à un moment donné, et quel meilleur endroit pour faire du shopping que là où ils vendent leurs propres vêtements? Cinquièmement, les vendeurs de vêtements pré-portés peuvent être nouvellement traités comme un partenaire commercial précieux, ce qui représente la chance de construire une relation nouvelle et différente. Cela renforce le lien global et, en raison de sa singularité, peut attirer les clients loin de leurs concurrents.

Pour tirer le meilleur parti de ces nouveaux avantages, les détaillants de mode en ligne devraient aborder ces clients hybrides d’une manière tout aussi originale. Des idées peuvent être tirées d’Amazon, dont la croissance à long terme peut en grande partie être attribuée à sa relation avec ses partenaires commerciaux. Amazon structure les relations avec différents types de partenaires commerciaux – auxquels les évaluateurs de produits doivent être comptés – en cinq dimensions pour un bénéfice mutuel. Des partenaires commerciaux plus performants permettent de meilleurs résultats pour Amazon. Une sélection de politiques Amazon stimule les idées pour les détaillants de mode cherchant à gagner la course pour capturer les nouveaux clients-fournisseurs.

Amazon offre aux vendeurs tiers, aux critiques de produits et aux auteurs de livres un statut via une page pour se décrire et une position dans une liste en fonction du volume des ventes ou du classement des clients. Un détaillant de mode en ligne peut offrir à ses consommateurs-vendeurs une page d’auto-description dont ils peuvent être fiers tout en étant incité à gravir les échelons en fonction des volumes, du classement des clients ou du taux de succès dans la vente de leurs vêtements.

La connaissance du marché est offerte par Amazon aux annonceurs pour créer des annonces appropriées ainsi qu’aux examinateurs de produits pour rédiger des avis appropriés. Les connaissances partagées prennent la forme de spécifications opérationnelles, de conseils et de politiques qui fonctionnent comme des lignes directrices. Un détaillant de mode peut offrir des conseils à ses fournisseurs hybrides concernant les tendances actuelles des préférences des acheteurs, les types de vêtements les plus adaptés aux ventes d’occasion et la meilleure façon de photographier les vêtements.

Les entreprises ont la possibilité de vendre en ligne au nom d’Amazon ou pour leur propre compte. Dans les deux cas, Amazon propose des outils pour analyser le trafic de leurs articles, en les aidant à affiner leurs activités de vente. Dans le même but, Amazon gère un blog pour les annonceurs dans lequel des requêtes spécifiques sont traitées. Un détaillant de mode peut donner à ses clients consommateurs de mode devenus partenaires le choix de fixer ses propres prix ou de le laisser au détaillant, tout en offrant trois formes de support: premièrement, des outils analytiques pour la présence sur le Web, deuxièmement, une hotline pour les questions, et troisièmement, un blog qui aborde les problèmes les plus courants qui apparaissent sur la hotline.

Amazon aide au développement commercial de partenaires commerciaux pour se déplacer dans de nouveaux domaines d’activité ou acquérir de nouvelles capacités. Les vendeurs de vêtements pré-portés peuvent être aidés à «développer leur entreprise» avec des vidéos de formation, telles que celles sur le calendrier des vêtements saisonniers ou la façon dont leur approche de l’achat de vêtements aujourd’hui peut tenir compte des options de vente à l’avenir.

Les examinateurs de produits sur Amazon acquièrent un sentiment de communauté au moyen d’un forum pour partager des idées et la possibilité d’aider d’autres acheteurs à faire de meilleurs achats. Un détaillant de mode peut créer des forums sur des sujets sélectionnés – tels que les histoires de réussite, l’état d’esprit pour trier les vêtements à vendre et les prix – pour créer un sentiment de communauté. Il peut aider ces jeunes entrepreneurs à organiser leurs propres événements pour célébrer leur nouveau rôle inconnu mais entièrement mérité.

L’avènement des vêtements d’occasion ouvre de nouvelles opportunités aux détaillants de mode en ligne. Dans cette nouvelle constellation qui vient de s’ouvrir, ils peuvent développer un nouveau type de relation avec ces consommateurs-vendeurs hybrides au bénéfice mutuel, améliorant ainsi leurs sources d’approvisionnement et de demande. Les relations avec les clients existants sont renforcées et de nouveaux clients peuvent être attirés.

Benjamin Wall est l'auteur de Amazon: Gérer un succès extraordinaire en valeur 5-D

