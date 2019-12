Il était le chef d'un gang criminel … aujourd'hui, il aide les autres à briser leurs chaînes

Renaître. Avec la fin de l'année et de la décennie, c'est l'un des mots que nous entendons habituellement à l'époque. Pouvez-vous renaître? Pouvez-vous changer votre vie? La réponse est un oui retentissant.

L'inspiration peut être trouvée dans des histoires comme celle de Mariah Oliver, «La marraine», qui un jour a été l'un des chefs d'un gang criminel, s'est ensuite retrouvé en prison et aide aujourd'hui d'autres personnes à briser leurs propres chaînes.

'Marraine' faire partie de la campagne «Reborn» du célèbre Brandy Torres, En Espagne. Cela montre des histoires comme celle de Oliver, qu’un jour ils ont décidé de changer radicalement leur vie.

Dans son cas, une phrase pourrait définir son passé: à tel point qu'elle ne savait pas qu'elle tombait.

Il y a plus de 10 ans Mariah il s'appellait María Torres. En 2006, elle a été arrêtée et en 2007 jugée, avec 13 autres personnes, pour les délits d'association illégale, de coercition et de menaces.

Au début du siècle, il a rejoint le groupe appelé principios Latin Kings ’, motivé par son intérêt pour l’aide et l’empathie que d’autres personnes, seules comme elle, éprouvaient des problèmes dans leur foyer, ou le racisme et la discrimination de la société.

"Je voulais les aider et les défendre", a-t-il déclaré l'année dernière à El Periódico de Cataluña.

Mais cette aide est devenue incontrôlable et a fini par être signalée par un procureur, avec les autres membres du gang, pour ordonner des agressions soit sur des membres de groupes rivaux, soit sur les membres du clan qui ont commis des "fautes" ou qui ont tenté de l'abandonner. , selon l'agence EFE.

Le procureur a expliqué lors du procès de 2017 que le groupe était financé par une redevance hebdomadaire comprise entre 1,5 et 3 euros qui devrait être versée par tous les membres, en plus des contributions extraordinaires que les supérieurs pouvaient exiger pour l'acquisition d'armes ou pour payer les avocats. qui a défendu des dirigeants en prison, ajoute le texte de l'agence espagnole.

Et ceux qui ne pouvaient pas donner d'argent étaient encouragés à voler ou à être battus.

Bien qu'il ne se soit jamais senti coupable, Mariah Il était en prison. Là, il a trouvé dans les livres la fenêtre pour sortir de l'ombre et imaginer un monde meilleur.

En lisant, elle a trouvé le courage et étudier pourrait briser les chaînes qui la liaient à un passé qui, aujourd'hui, n'est qu'une simple ombre qui, même si elle fait mal, est surmontée.

Le maintenant professeur avec des études en philologie anglaise est un activiste qui aide les autres à briser leurs chaînes. Cela les pousse à renaître pour changer leur histoire.

Cela semble facile, mais traverser l'ombre et la solitude du talent, puis avoir le courage et le courage de renaître est quelque chose que seules les personnes d'humeur de Mariah peuvent réaliser. C'est juste cette caste et cet amour pour une nouvelle vie qui reflètent le lieu de Mariah qui fait partie de la campagne Torres susmentionnée.

Et en avant, avec l'autorité qui confère connaître les rues, leurs entrailles, leurs vices et leur mal Mariah conseille.

Il souligne qu'écouter, comprendre les jeunes est essentiel pour quitter les rues ou les empêcher de les atteindre.

«La plupart de ces enfants ne sont pas des criminels. Mais ils ont besoin de quelques outils pour s'intégrer et vous devez les offrir. Les systèmes punitifs ne fonctionnent pas. Si vous dites à un adolescent de ne pas sortir, il voudra sortir davantage », a déclaré le militant dans l'interview avec le journal catalan 2018.

Avec des informations de l'EFE et El Periódico de Cataluña