Il n’y aura pas de M7, mais un plus puissant

La BMW Série 7 n’aura pas de version M7 dans sa prochaine génération, mais avant de vous indigner, laissez-nous vous dire qu’elle aura une puissance à admirer car elle aura une transmission entièrement électrique.

De cette façon, la nouvelle Série 7 se prépare à livrer une rude bataille à la Tesla Model S et à la Mercedes EQ. Le nouveau modèle sera disponible avec quatre configurations: essence, diesel, hybride rechargeable et électrique. Tous sont basés sur une architecture unique.

La BMW Série 7 à propulsion 100% électrique sera positionnée comme la plus puissante de toute la gamme de la berline, offrira plus de 650 ch et une autonomie d’environ 700 kilomètres par charge de batterie, sous ce serait une variante avec le train moteur de la BMW i4.

On ne sait pas encore si le nouveau modèle s’appellera i7 ou continuera avec le nom habituel, mais le plus puissant actuellement est le M760Li, qui utilise un bloc biturbo V12 de 6,6 litres avec 585 chevaux et un couple maximal de 850 Nm, associé Avec une transmission automatique à huit rapports et une transmission intégrale, le nouveau modèle électrique promet de nombreuses sensations au volant.

Cette version 100% électrique est attendue jusqu’en 2023, tandis que la présentation aura lieu un an plus tôt.

