Il n’y aura pas de TT de l’île de Man cette année

L’une des compétitions internationales de motos les plus connues et les plus dangereuses est le célèbre Trophée touristique de l’île de Man, qui se tient depuis 1907 sur l’île, sur des rues et des routes conventionnelles fermées à la circulation.

Elle est considérée comme l’une des courses automobiles les plus dangereuses au monde. En raison de l’urgence sanitaire mondiale due au coronavirus, la nouvelle est donnée qu’en 2020, il n’y aura pas de TT de l’île de Man, l’annonce est faite deux mois et demi à l’avance, car elle était prévue pour le 30 mai. .

L’organisation de cette compétition internationale prend cette décision et préfère ne plus causer d’incertitude à toutes les équipes, pilotes, sponsors et entreprises qui avaient l’intention d’assister à la course de rue la plus célèbre au monde, cette décision est également avalisée par le gouvernement de l’île de Man , malgré le fait qu’aucun cas de coronavirus n’y ait encore été enregistré.

Il y avait déjà eu une annulation de cette course avec quelque chose de similaire en 2001, en raison de la fièvre aphteuse, bien que cette maladie ne soit qu’une infection animale dans laquelle l’être humain est un hôte accidentel qui devient rarement infecté et tombe malade, ce qui a causé inquiétude chez les éleveurs de bétail de l’île de Man à l’époque.

Selon Laurence Skelly, ministre du gouvernement de l’île de Man, «la décision d’annuler le TT n’a pas été prise à la légère, y compris le report et le retard de la décision ont été examinés en détail. Les représentants du gouvernement de l’île de Man discuteront désormais des implications avec toutes les entreprises, parties prenantes et individus concernés par cette annulation, ce qu’ils reconnaissent comme important. »

«Avec la restriction prévisible des visiteurs futurs, nous voulions prendre la décision de donner aux entreprises, aux visiteurs et à toutes les parties prenantes impliquées le temps de gérer l’impact à l’avenir. L’île de Man et l’île de Man TT font face à des défis uniques en ce qui concerne COVID-19 et cette décision apportera une certitude aux équipes, aux concurrents, aux sponsors, aux parties prenantes de l’événement et aux visiteurs du monde entier. ” Exprima Skelly.

“La décision vise également à garantir à nos résidents et à nos professionnels de la santé que le bien-être et la santé des habitants de l’île de Man est la plus haute priorité et la priorité de ce gouvernement”, a conclu le ministre de l’île.

.