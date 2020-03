Il pourrait y avoir 12 ou 15 Grands Prix

Le PDG de la Formule 1, Chase Carey, a déclaré que le haut vol était prêt à commencer la saison dès que les conditions de l’épidémie de COVID-19 le permettraient, tout en travaillant étroitement avec les organisateurs du 22 Grand Prix qui aurait dû avoir lieu. avait le calendrier 2020.

Le grand cirque fêtera 70 ans d’histoire le 13 mai 2020 et destiné à commémorer ses sept décennies avec la plus longue saison de l’histoire, cependant, face à la crise mondiale due au coronavirus, 7 Grand Prix ont dû être reportés et , pour le moment, annuler 1 (Monaco).

Les organisateurs du Grand Prix d’Azerbaïdjan ont annoncé qu’ils reporteraient la compétition compte tenu de l’incertitude de la course du 5 au 7 juin prochain, et comme il s’agit d’un circuit de rue, les coûts de construction de la piste sont trop élevés pour attendre jusqu’à dernier moment la fin de la course ou sa suspension.

Donc pour le moment, le premier serait du 12 au 14 juin à Montréal, Canada, une autre date qui pourrait aussi être dans l’air car le circuit Gilles Villeneuve est une piste semi-permanente dans un parc public.

Compte tenu de ces inconvénients, la Formule 1 a annoncé qu’elle s’efforçait de s’adapter à un calendrier compris entre 12 et 15 Grands Prix, commençant dans le courant de l’été et utilisant les semaines d’août prévues pour les vacances (qui ont été avancées pour mars et avril). , qui va déplacer les dates et pourrait prolonger la saison jusqu’à la mi-décembre de cette année.

Même certains médias en Europe parlent de la possibilité que certains sites puissent avoir des dates doubles, pour compenser l’annulation d’autres Grands Prix.

.