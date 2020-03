il y a des opportunités d’achat dans les sociétés financières et énergétiques après les chutes

Bestinver a assuré qu’il existe des opportunités d’achat dans les sociétés financières et énergétiques après les récentes baisses du marché boursier, car elles ont des “valorisations attractives”. Pour cette raison, il a réduit la liquidité de ses portefeuilles, malgré l’incertitude sur le coronavirus et la volatilité des bourses.

La gérante a informé ses investisseurs dans une lettre que «au cours des dernières heures, nous avons profité de l’occasion pour mettre nos liquidités à contribution, en achetant des sociétés des secteurs financier et énergétique. Nous comprenons que les valorisations dans les deux secteurs sont suffisamment pertinentes pour ne pas les laisser passer ».

La cotation de BNP est 0,5 fois sa valeur comptable, pour laquelle «la moitié de sa valeur comptable» est payée, et la société de métaux et de minéraux Rio Tinto propose avec sa cotation actuelle un ratio de trésorerie disponible de 15 %.

Le gestionnaire a expliqué que «les valorisations de certaines sociétés sont à des niveaux que nous ne pouvons qualifier autrement que comme attractifs et dans certains cas, très attractifs. Aujourd’hui, la prudence se manifeste d’une autre manière: savoir profiter des prix bas. »

Dans une lettre envoyée à ses investisseurs, Bestinver a déclaré que “le marché nous offre la possibilité d’acheter certaines sociétés dont nous devons profiter” et a ajouté qu’il ne sait pas si c’est “le meilleur moment” pour acheter, alors que cette certitude n’est que Il a avec le temps et l’évolution des prix.

Les experts de Bestinver considèrent qu’il est “probable” que les prochains jours continueront la tendance à une forte volatilité, mais si l’on voit “au-delà des prochains mois” leurs portefeuilles auront des valorisations “très attractives” qui devraient générer des rendements à long terme “largement” satisfaisant », même au-dessus de sa rentabilité cible.

Bestinver est né il y a plus de 30 ans en tant que petite unité financière pour la gestion des actifs familiaux. Aujourd’hui, ils gèrent plus de 6 400 millions d’euros pour plus de 50 000 investisseurs.

