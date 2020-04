Ils acceptent de gérer séparément les domaines bitcoin.org et bitcointalk.org

Les copropriétaires theymos et Cobra Bitcoin, administrateurs des domaines des sites web bitcointalk.org et bitcoin.org, ont annoncé ce vendredi 17 avril que, d’un commun accord, ils avaient dissocié et ne géreraient plus conjointement la page d’information bitcoin. (BTC) et le forum de discussion.

À travers une entrée dans le forum, ils ont indiqué que les deux sites étaient traditionnellement liés depuis que Satoshi Nakamoto, créateur du réseau Bitcoin et de sa crypto-monnaie associée, a conçu bitcoin.org et le forum lui-même, bien que ce dernier soit dans le domaine bitcoin. org / smf. Le modérateur a noté que le forum a obtenu plus tard son propre nom, l’actuel bitcointalk.org, c’est pourquoi tous deux ont géré des domaines Web.

Malgré cette relation, ils nous ont admis: “Cobra n’a jamais eu beaucoup d’intérêt dans l’opération bitcointalk.org, et (je) n’ai pas été impliqué dans bitcoin.org depuis quelques années, donc le lien entre les deux Cela n’avait plus de sens. Donc, Nous avons décidé de séparer les domaines, je n’ai plus accès au nom de domaine bitcoin.org et Cobra n’a plus accès au nom de domaine bitcointalk.org.. Les deux sites doivent être considérés comme complètement séparés, ce qui est le cas depuis des années.

Pour bitcointalk.org, aucun changement n’est attendu en raison de ce qui s’est passé, selon theymos, qui a remercié Cobra Bitcoin d’avoir participé à l’administration du forum sur la première crypto-monnaie du marché.

Dans le référentiel bitcoin.org, Cobra Bitcoin a écrit ce vendredi “supprimer les themmos de la liste des copropriétaires”. Un des participants a demandé si leur partenaire ne serait plus l’un des administrateurs. Theymos eux-mêmes a confirmé en écrivant «oui».

Dans le passé, des désaccords ont été signalés avec les administrateurs du site bitcoin.org, qui fait la promotion de la crypto-monnaie conçue par Nakamoto. En août 2018, un groupe de bitcoiners a lancé un site Web alternatif contenant des informations sur BTC appelé btcinformation.org, une sorte de fork de bitcoin.org qui serait également géré par la communauté bitcoiner.

Cobra Bitcoin lui-même avait été accusé de promouvoir le projet de trésorerie bitcoin via bitcoin.org, ce qui a ensuite été refusé. Cobra Bitcoin a indiqué qu’en ne partageant pas ses opinions avec certains développeurs, il n’était pas obligé de remettre le domaine.

À titre de clarification, Le domaine et le site Web bitcoin.com existent, mais ne génèrent pas de plan NakamotoIl a été créé pour promouvoir le bitcoin cash (BCH), le premier fork que le bitcoin a connu. Les deux projets de crypto-monnaie ont pris des directions différentes, Nakamoto conservant une domination du marché de 63,3% et se négociant à 7215 $ par unité, tandis que BCH se négocie à 242 $, selon l’indice Crypto News.