Ils amènent l’agence à votre porte

COVID-19 est devenu une énorme pierre à chaussure pour les industries mondiales, y compris l’industrie automobile, qui cette année devrait chuter de plus de 15% des ventes mondiales, selon le cabinet de conseil J.D. Puissance.

Au Mexique, selon les données de l’Association mexicaine des distributeurs automobiles (AMDA), avant la pandémie, il était prévu une baisse d’environ 2,3% en 2020, ce qui, avec cette situation, devrait il trouble beaucoup plus.

Mais même avec le courant rude, certaines entreprises automobiles de notre pays ne se laissent pas entraîner, c’est pourquoi elles mettent en pratique le dicton qui dit: Si la montagne ne va pas à Mohammed, Mohammed va à la montagne, de cette façon, ils ont développé des stratégies pour offrir ses services sans risque de contagion à la porte du domicile.

Appelez-les

Si vous songez à acquérir une nouvelle voiture, vous pouvez contacter des marques telles que Chevrolet, Volkswagen, Suzuki, Honda, Hyundai, Mitsubishi, Renault et Volvo, entre autres, via les réseaux sociaux, par téléphone ou sur le site Internet, qui, Pendant cette éventualité, ils vous permettent de réaliser l’ensemble du processus d’achat dans le confort de votre logement.

Vous pouvez demander à partir de l’essai routier, la collecte de documents pour l’approbation de crédit, les paiements en ligne, à la livraison de votre nouvelle voiture à domicile.

De plus, si vous êtes déjà client, des entreprises comme Hyundai, GM et Audi proposent également de prendre votre voiture de votre maison à l’atelier pour l’entretien ou les réparations. Une fois le travail terminé, ils vous le livrent au même endroit, le tout afin que vous n’ayez pas à vous rendre chez le concessionnaire, qui procède également à un processus de désinfection en profondeur strict au cas où vous oseriez y aller.

D’autres services que vous pouvez demander pour eux de faire à votre domicile est l’évaluation des véhicules d’occasion, comme c’est le cas des entreprises comme Chevrolet, afin que vous puissiez la vendre ou la rendre responsable de votre nouvelle voiture sans que vous ayez à quitter la maison.

Avec hygiène

Pour votre tranquillité d’esprit, le personnel qui se rend chez vous est dûment formé pour appliquer les mesures d’hygiène recommandées par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et le secrétaire à la santé de notre pays, comme le port d’un masque en tout temps. Appliquez un gel antibactérien sur les mains et les mains des clients, utilisez des gants pour livrer et recevoir les véhicules, ainsi que désinfecter et placer des protections sur le volant, le levier de vitesses, le tableau de bord et les sièges.

Dans les salles de vente et d’atelier, tout le personnel est examiné à l’entrée de l’agence, puis le protocole d’hygiène établi par l’OMS est suivi, comme le lavage des mains, la désinfection des espaces communs et des voitures de démonstration, le tout pour vous faire sentir en sécurité. lors de votre visite.

.