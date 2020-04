Ils continuent de chercher des solutions

Reconfigurer la saison de Formule 1 2020 est devenu un casse-tête pour les meilleurs patrons de vol, qui souhaitent inclure autant de Grands Prix que possible.

Jusqu’à cette semaine, neuf courses ont été reportées ou annulées, sur un total de 22 qui comprenaient la saison de 70 ans de la catégorie la plus élevée.

La date provisoire de démarrage des actions est du 26 au 28 juin avec le Grand Prix de France. C’est pourquoi le directeur sportif de Formule 1, Ross Brawn, a déclaré qu’il était possible que le Grand Circus puisse avoir 19 courses et commencer sans public.

“Ce n’est pas idéal, mais c’est mieux que de ne pas courir”, a déclaré le Britannique. Bien qu’il ait reconnu que la FIA ne nécessite que 8 courses pour pouvoir valider une saison d’un Championnat du Monde, raison pour laquelle Brawn affirme qu’ils pourraient commencer la saison jusqu’à la fin Octobre et avoir suffisamment de temps pour accueillir ce nombre de Grand Prix. En cas de départ en juin ou juillet, le manager a assuré qu’ils pourraient mettre en place un programme de trois courses suivi d’un week-end de repos, pour accueillir 18 ou 19 tests (l’Australie et Monaco ont déjà été annulés pour cette année).

Même si cela commence toujours avec la pandémie de COVID-19, ils chercheront un protocole pour pouvoir transporter les pilotes, les mécaniciens et les autres membres des équipes en toute sécurité tout au long du week-end. En revanche, les organisateurs de la Formule 1 ont annoncé qu’ils ajouteraient encore deux semaines à l’arrêt obligatoire, ce sera donc désormais 35 jours et non 14 comme cela se produit chaque année en été, et pourrait être prolongé jusqu’au début du mois de mai.

