Ils demandent à la Surintendance financière de Colombie d’établir des conditions pour le bitcoin

Une campagne en Colombie encourage la mise en place de nouvelles réglementations et garanties, de la Financial Superintendence (SFC), pour une plus grande adoption du bitcoin et des crypto-monnaies en général. L’initiative appelle à l’adoption de trois lignes directrices afin que les entreprises qui créent la vie dans l’écosystème local de crypto-monnaie puissent se développer sans revers.

La première consiste à éliminer la circulaire SFC qui empêche les banques colombiennes d’ouvrir des comptes pour les entreprises qui opèrent avec des crypto-monnaies, la seconde est permettre à l’innovation dans ce domaine de se dérouler librement pour favoriser une nouvelle activité économique et le troisième est de permettre aux utilisateurs de faire du commerce quotidiennement sans que cela représente une activité clandestine ou loin de la loi.

«Les crypto-monnaies comme le bitcoin sont de plus en plus adoptées chaque jour dans le monde. En Colombie, ils ne sont utilisés que clandestinement et sans traçabilité, en quantités énormes. La supervision financière de la Colombie doit obliger les entreprises qui manipulent des crypto-monnaies à se conformer aux exigences afin que les utilisateurs soient calmes lorsqu’ils opèrent légalement et en toute sécurité “, souligne la demande promue par la startup BITPointLatam.

La proposition recueille des signatures d’utilisateurs de crypto-monnaie pour compléter la demande et la soumettre aux autorités. Au total, 100 signataires sont tenus d’enregistrer le document.

La pétition adressée à la Surintendance financière de Colombie requiert au moins 100 signatures pour son introduction officielle. Image: change.org.

Le SFC a réitéré à d’autres occasions que le bitcoin n’est pas une crypto-monnaie reconnue dans le pays et qu’il ne fait pas partie du marché boursier colombien. De plus, l’autorité de régulation a précisé que ces types d’investissements ne sont pas valables et que les opérateurs qui les gèrent ne sont pas reconnus non plus. Même l’Association bancaire colombienne associe le bitcoin et les crypto-monnaies au trafic de drogue et au terrorisme.

Dans le passé Les autorités colombiennes ont restreint les opérations de démarrage liées aux crypto-monnaies. C’est le cas de la maison de change Buda.com qui a fermé ses portes en août 2018 puis repris en juillet de l’année dernière.

En Amérique latine, le paysage réglementaire du bitcoin a plusieurs facettes avec des pays comme le Mexique qui a une loi fintech qui couvre tous les aspects de la finance numérique, y compris les crypto-monnaies. En Colombie, le scénario est différent avec un soutien officiel pour les entreprises liées à la blockchain, par exemple, mais avec des restrictions plus importantes pour les entreprises qui veulent parier sur l’utilisation et la commercialisation des actifs cryptographiques.