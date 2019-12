Ils donnent une «bannière» à la première APP du gouvernement de l'AMLO pour la modernisation des routes

Afin de développer les infrastructures et de dynamiser les dépenses d'investissement et l'économie en 2020, le ministère des Finances et du Crédit Public (SHCP) a donné le coup d'envoi au «Paquet Nord-Est» du Partenariat Public Privé (PPP), qui devient dans le premier projet au titre de ce plan de financement au cours du mandat de six ans du président Andrés Manuel López Obrador.

Des sources financières ont déclaré à El Financiero qu'il est prévu qu'en janvier 2020 l'appel d'offres international de l'APP soit lancé & # x27; Modernisation, exploitation, entretien et conservation des routes et ponts qui composent le paquet nord-est & # x27;, en les États de Tamaulipas et Nuevo León, en vue du démarrage des travaux en juin de l'année prochaine.

«Il s'agit du premier projet APP de plusieurs autres en cours d'examen, pour autant qu'ils respectent toutes les exigences de la loi en matière de viabilité technique et financière. C'est aussi un projet autofinancé, il n'y a pas de ressources budgétaires, l'appel d'offres montrera les avantages », ont-ils déclaré.

Le contrat PPP comprend la maintenance, la réhabilitation et l'exploitation (MRO) des routes et ponts internationaux qui composent le «paquet nord-est», à Nuevo León et Tamaulipas; Il aura une durée totale de 10 ans à compter de la date de début et sera soumis au régime de paiement sous réserve du respect des normes de performance.

«Normalement, le gouvernement n'est pas si bon à entretenir les routes, parfois une route est desservie quand il y a déjà des trous, dans ce schéma APP, le gouvernement dit 'Je veux cette route vers Punto', alors que la route MRO n'a pas d'autre option cela étant avec un service de première classe, si vous n'avez pas ce service, vous ne payez pas le concessionnaire », a expliqué Hacienda.

Le projet MRO couvre 348 634 km des autoroutes qui composent le paquet Nord-Est, qui comprend les sections suivantes: Cadereyta-Reynosa (132 015 km), Monterrey-Nuevo Laredo (123 100 km), Matamoros-Reynosa (44 040 km), Libramiento Sur II de Reynosa (43 540 km), pont international Reynosa-Pharr (5 129 km) et pont international Ignacio Zaragoza (0,810 km).

Le paquet du Nord-Est englobe les routes de communication dans une région dans laquelle transite la plupart du fret commercial, car il s'agit d'une connexion frontalière principale avec les États-Unis, il est donc dans l'intérêt du gouvernement de disposer de ces routes et ponts dans des conditions optimales.

Le Trésor a expliqué que les routes du paquet Nord-Est appartiennent au titre de concession accordé par le ministère des Communications et des Transports (SCT) au Fonds national d'infrastructure (Fonadin), qui est en charge de Banobras et dispose de ressources non budgétaires de 50 milliards de pesos. pour «déplier» les routes.

Le chef du Trésor, Arturo Herrera, a lancé le 29 juillet 2019 le Programme de soutien à l'économie dans le but de promouvoir les investissements physiques et les projets d'infrastructures, le plan inclut les entreprises qui avaient déjà une concession SCT mais qui, de l'avis du Trésor, la concession est étendue pour que le promoteur privé fasse des investissements supplémentaires.