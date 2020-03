Ils font revivre la Ford Mustang Hitman

Si ce préparateur automobile américain est connu pour quelque chose, c’est pour ses créations impressionnantes, qui se caractérisent également par la dose supplémentaire de puissance mise sous le capot, des Mustang classiques, avec la valeur ajoutée d’avoir la licence Ford Motor Compagnie

Afin que cette muscle car puisse supporter l’impulsion des milliers de chevaux générés par le bloc qui la conduit, Classic Recreations a commencé par restaurer cette Mustang Mach 1 de 1969, la laissant comme fraîche de l’usine et respectant largement son originalité, pour plus tard Installez un moteur V8 de 5,0 litres Ford Coyote, qui a été installé avec deux énormes turbocompresseurs pour atteindre ce chiffre de puissance, qui est géré par une transmission manuelle Tremec à six vitesses avant d’atteindre les roues arrière.

Une suspension plus robuste a également été installée, équipée de barres stabilisatrices plus solides, ainsi qu’un nouveau système de direction capable de supporter une plus grande plage de force, un système de freinage haute performance avec des disques perforés et ventilés, mordus par des étriers à six pistons et, bien sûr, un tout nouvel ensemble de roues à cinq bras de 18 pouces, équipées de pneus Michelin Pilot Sport.

Dans la partie esthétique, la couleur bicolore de son corps en gris et noir attire également l’attention, car les rayures, appelées Hitman Grey et Beagle Black qui, ajoutées au corps agressif de Mach 1, lui donnent une apparence menaçante.

L’intérieur n’a pas non plus été ignoré, car non seulement l’apparence de l’intérieur a évolué en installant un nouveau volant en aluminium et en bois, un nouveau groupe d’instruments en ligne avec ses nouvelles fonctionnalités ou de nouveaux panneaux intérieurs TMI Mustang, mais aussi, ils ont également amélioré l’équipement Son avec une unité principale JVC accompagnée d’un amplificateur, de haut-parleurs et d’un subwoofer. Bien que nous croyions qu’avec le grand bruit produit par le tout puissant moteur V8 Coyote qui vit sous le capot, il serait plus que suffisant d’être accompagné lors de la conduite de cette Mustang.

