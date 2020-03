Ils présentent la loi 2020 sur les crypto-monnaies!

Paul Gosar, membre du Congrès des États-Unis, est le dernier à travailler en faveur du monde de la crypto en présentant la «Cryptocurrency Law 2020». Ce qui vise à créer un environnement propice à nos actifs numériques préférés dans le pays.

Un environnement en proie à l’incertitude n’est sain pour aucun marché, à l’exception de celui qui est en pleine croissance. Bien que les crypto-monnaies aient commencé à obtenir la popularité qu’elles méritent dans le monde, elle reste naissante.

Rares sont les pays qui ont réussi à établir un cadre réglementaire adéquat pour le marché de la cryptographie. En fait, les États-Unis ne disposent pas actuellement d’un cadre complet pour les crypto-monnaies pouvant soutenir les entreprises, les entrepreneurs ou les investisseurs.

Le manque de clarté génère une confusion notable sur le marché à propos de ce qu’est une crypto-monnaie, quel organisme de réglementation du pays sera chargé de superviser Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ou Tether (USDT). Aussi comment les investisseurs sont protégés ou non, entre autres questions qui empêchent le bon développement du marché.

Enfin USA Aura-t-il un cadre réglementaire favorable pour les crypto-monnaies?

Le 9 mars, le représentant Paul Gosar (R-AZ) a présenté la “Loi 2020 sur les crypto-monnaies”. Le projet de loi qui cherche à répondre à tous les doutes qui existent actuellement sur les crypto-monnaies.

«Comme il s’agit d’un problème de niche, nous travaillons avec des parties prenantes et des groupes / experts externes pour avoir une bonne idée du type de clarté dont l’industrie avait besoin. Nous avons choisi de recueillir le soutien des parties prenantes avant de travailler pour des co-sponsors », a déclaré Ben Goldey, directeur des communications pour Gosar.

De cette façon, Will Stechschulte, assistant législatif de Gosar, a expliqué à CoinTelegraph que “Le projet de loi vise non seulement à apporter une plus grande clarté, mais légitime également les cryptos aux États-Unis.”

La loi vise à classer les actifs numériques en trois catégories distinctes: crypto-marchandise, crypto-sécurité et crypto-monnaie. Ainsi, selon cette approche, les trois catégories seraient placées sous la tutelle des trois régulateurs: la Commodities Futures Trading Commission (CFTC), le secrétaire au Trésor via (FinCEN) et la Securities and Exchange Commission (SEC) .

Notamment, le projet de loi propose une définition juridique des actifs numériques. Par exemple, Bitcoin le définit comme des «crypto-produits» au lieu de «crypto-monnaies».

De même, les crypto-monnaies sont définies comme «Représentations du dollar américain ou des dérivés synthétiques». Pendant ce temps, les crypto-titres sont définis comme “Tous les titres de créance, actions et instruments dérivés qui reposent sur une Blockchain ou dans un livre de comptabilité cryptographique décentralisé.”

