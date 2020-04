Ils présentent un filtre qui protège le COVID-19 dans la voiture

En plus d’arrêter la fabrication de voitures pour fabriquer des masques faciaux, des ventilateurs et d’autres fournitures médicales, l’industrie automobile a mis des batteries dans son domaine et a déjà lancé le premier filtre à particules capable d’éliminer le virus avant qu’il n’atteigne l’intérieur de notre voiture. .

Le groupe chinois Changan Automobile a été l’architecte de cette réalisation, car il a reçu l’approbation PMO.1 pour son filtre à particules, ce qui le rend antibactérien et antiviral car il a passé la certification CATARC CN95 délivrée par le China Automotive Technology Research Center, le Centre de recherche sur la technologie automobile en Chine. Cette certification est la plus élevée du genre.

Selon les normes, ce filtre atteint une filtration de plus de 95% de 0,3 microns et un taux de stérilisation de 99,99% pour les bactéries telles que les bacilles de la tuberculose, Haemophilus influenzae, Streptococcus pyogenes, etc.

Clarification:

